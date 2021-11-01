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"السمي": تنظيم مهرجانات عالمية للإبل قريبًا

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أشاد بتوسّع جماهيرية الإبل

كشف عضو اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل سالم بن عبدالله السمي، عن خطط النادي بقيادة الشيخ فهد بن حثلين؛ للنهوض بقطاع الإبل ورفع مؤشراته الاقتصادية الواعدة.

وقال: إن هذا القطاع يمثل مورداً اقتصادياً مهماً يعتمد عليه من خلال الاستثمار فيه، وجذب المزيد من رجال الأعمال ورؤوس الأموال؛ للمساهمة في رفع القيمة الاقتصادية للإبل.

وأضاف "السمي" أن رئيس اللجنة الاقتصادية الأمير عبدالرحمن بن خالد، حينما صرح بأن التوجه لتنمية الموروث وتحويله إلى قطاع استثماري عالمي فهو يعمل لتحقيق ذلك؛ لجذب رؤوس الأموال في العالم للاستثمار في الإبل.

وتابع: "التنسيق قائم الآن لتنظيم العديد من المهرجانات العالمية في الإبل في العديد من الدول الأوروبية والأمريكية".

ولفت إلى أن هذا التحول يعطي إشارة إلى توسع جماهيرية الإبل في دول العالم وزيادتها بفضل الله، ثم بدعم النادي والمنظمة الدولية للإبل التي يترأسها الشيخ فهد بن حثلين.

وحول نجاح وتميز مزاد الحفر، قال "السمي": نادي الإبل بقيادة الشيخ فهد بن حثلين، يعمل على إطلاق مهرجانات ومزادات الإبل في كل المناطق لدعم الاقتصاد الآبلي وخلق فرص واعدة للاستثمار في كل المناطق.

وأوضح أن الإبل أسعارها في ارتفاع بفضل الدعم الذي يجده القطاع من قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ومهرجان حفر الباطن ناجحًا بكل المقاييس وسيتبعه المزيد من المهرجانات المماثلة.

وقال "السمي": إن مشاركته بمهرجان الإبل ستكون مميزة للتنافس على المراكز الأولى من خلال تجهيز المنقية لهذا المحفل المهم الذي يعني الكثير لملاك الإبل، رغم الصفقات العالية في لون الوضح ودخول أسماء جديدة دعمت السوق ورفعت روح المنافسة.

وأضاف: المنقية جاهزة للمنافسة وبقوة من خلال الاعتماد على إنتاج الفحول الطيبة المنتجة، والتي كان لها إنجازات يشار لها بالبنان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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