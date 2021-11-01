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«شباب النواب»: غضب بسبب غياب «مجاهد» وحضوره اجتماع «الاتحاد الدولي»

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«شباب النواب»: غضب بسبب غياب «مجاهد» وحضوره اجتماع «الاتحاد الدولي» «شباب النواب»: غضب بسبب غياب «مجاهد» وحضوره اجتماع «الاتحاد الدولي»

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هاجمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم، بسبب تغيبه عن حضور اجتماع اللجنة اليوم الأثنين.

وقال النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تحترم كافة تعهداتها والمواثيق الدولية والميثاق الأوليمبي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بمناقشة ٢٧ طلب إحاطة تتحدث عن الفساد المالي والاداري في اتحاد الكرة .

و قال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وبحضور وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، إن دولة ذات سيادة، معلناً رفض اللجنة ما وصفه بالتفاف حول الحقائق والمسميات، وما اعتبره فزاعة إيقاف نشاط الرياضة المصرية، قائلا: «انتهى عصر الفراغات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح » وتابع: «لسنا في عزبة ولابد من إعلاء المصلحة العليا للدولة المصرية وليس الإغراءات المالية ولا مكان لمتخاذل أو خائن».

وأضاف «حسين»، أن ١٢ طلب إحاطة تتحدث عن إهدار أموال عامة، عن ما قيمته مليون و٨٠٠ ألف جنيه فاتورة الفساد في اتحاد الكرة بسبب التعاقدات مع مدربين واحتفالات على نفقة الاتحاد.

و قال «حسين» إن اللجنة تناقش القرارات المنفردة التي أصدرها احمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم ومنها إلغاء بعض البطولات، والتلاعب في اللائحة التي تم إقرارها من جانب الجمعية العمومية في نوفمبر ٢٠٢٠ .

و نشبت أزمة بعدما أعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن أحمد مجاهد اعتذر عن حضور الاجتماع، لارتباطه باجتماع كونفراس مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

و هاجم النائب أحمد الألفي غياب مجاهد قائلا كيف يتجاهل المجلس ؟

وهنا علق رئيس لجنة الشياب والرياضة «القرارات التي تتخذها اللجنة سارية سواء حضر أم لا.

وعقب النائب احمد الألفي «البرلمان المصري فوق الجميع ونحن دولة مؤسسات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومفيش حد فوق المحاسبة، مطالباً برفع اجتماع اللجنة لحين حضور مجاهد وبعدما اعترض غادر الاجتماع اعتراضا على غياب مجاهد.

المصرى اليوم

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