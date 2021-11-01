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أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوي المقامة من عمر هريدي، المرشح لخوض انتخابات نادي الزمالك على مقعد الرئيس، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك بوقف قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النادي والمقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك لجلسة 14 نوفمبر الجاري للاطلاع وتقديم المستندات.

جاء في الدعوي أن اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك دعت أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي يوم 19 نوفمبر الجاري، واستكملت الإجراءات القانونية المرتبطة بصحة الموقف القانون للقرار بأن أرسلت محضر الجمعية العمومية إلى اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية بمديرية الشباب والرياضة.

وأضافت الدعوى أن اللجنة الأولمبية اعتمدت صحة قرار اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك منذ أكثر من 20 يوماً دون أي ملاحظات أو اعتراضات على إجراء الانتخابات، ليتم بعدها فتح باب الترشيح.

وأضاف مقيم الدعوي أنه فوجئ بقرار اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بإلغاء قرارها السابق بالدعوة لإجراء الانتخابات، استناداً إلى توجيه صادر من مديرية الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لفحص العضويات قبل الشروع في إجراء الانتخابات.