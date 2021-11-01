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رئيس مدينة رأس غارب يتابع الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء

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رئيس مدينة رأس غارب يتابع الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء رئيس مدينة رأس غارب يتابع الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء

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تفقد اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب جميع البرابخ وحواجز التوجيه بطريق غارب / الشيخ فضل والبحيرة الصناعية بوادى الدرب، والتأكد من تطهيرها بالكامل واستعدادها وجاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار وحماية المدينه والمواطنين والممتلكات العامه والخاصة .

وأضاف «حامد»، أن هيئة الطرق والكبارى نفذت أعمال التطهير بجميع البرابخ، مؤكدا على استمرار المرو وإزالة الكثبان الرملية بصفة دورية، وذلك في ضوء توجيهات بالاستعداد لفصل الشتاء، والتأكد من جاهزية البرابخ وحواجز التوجيه في حالة سقوط أمطار لحماية المواطنين والممتلكات العامه والخاصة .

المصرى اليوم

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