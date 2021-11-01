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بريطانيا تمهل فرنسا 48 ساعة وتحذرها من إجراءات (تفاصيل)

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بريطانيا تمهل فرنسا 48 ساعة وتحذرها من إجراءات (تفاصيل) بريطانيا تمهل فرنسا 48 ساعة وتحذرها من إجراءات (تفاصيل)

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طالبت رئيسة الدبلوماسية البريطانية، ليز تروس، فرنسا للتراجع عن موقفها بخصوص الخلاف الدائر حول رخص الصيد في بحر المانش ما بعد البريكست، وأمهلتها بالتراجع في غضون 48 ساعة، مخافة التعرض بإجراءات قانونية.

وكررت بريطانيا تهديدها بتقديم شكوى ضد فرنسا لخرقها اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأعلنت باريس الأسبوع الماضي تنفيذ إجراءات انتقامية ضد بريطانيا بما في ذلك حظر دخول الصيادين البريطانيين إلى الموانئ الفرنسية الذين يأتون عادة لتفريغ ما لديهم من أسماك هناك.

وكانت فرنسا حذرت من أنه ما لم تتم الموافقة على منح التراخيص، فستمنع من جانبها السفن البريطانية من إفراغ حمولتها في الموانئ الفرنسية، وفقا لـ «رويترز».

المصرى اليوم

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