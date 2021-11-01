بني سويف : تبطين 322 كيلو من الترع بتكلفة 620 مليون جنيه

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ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ببنى سويف، بشأن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية الذي أطلقته القيادة السياسية، بهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، حيث تضمن التقرير نسب التنفيذ والأطوال، التي تم الانتهاء منها بكل مركز أومدينة، والعمليات الجاري طرحها والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وأوضح المحافظ «طبقاً للتقرير الذي أعده وكيل الوزارة المهندس جمال الباز» أنه يجرى العمل في تنفيذ 38عملية، وقد تم الانتهاء من تبطين 322.4كم بتكلفة 619.6 مليون جنيهاً ،فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 645 كم تقريباً بتكلفة تزيد عن مليار و600 مليون جنيهاً، لتخدم 192 ألف و594 فداناً من خلال 133 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 488.9 كم تخدم زمام 152 ألف و735 فداناً باعتمادات تزيد عن مليار و122 مليون جنيهاً، فيما يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 156 كم تخدم زمام 39 ألف و859 فداناً.

كما شدد المحافظ على أهمية تكثيف المرور على الترع والمصارف من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة،حيال مواجهة التعديات في مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ قد أصدر القرار (رقم 784 لسنة 2021 ) بتشكيل لجنة «برئاسة النائب بلال حبش»، للمرور والمعاينة على الطبيعة للمشروعات، للوقوف على نسب التنفيذ ورصد أية معوقات تواجه سير الأعمال لسرعة تذليلها وتوفير البدائل المناسبة، لتسيهيل الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع الذي يوفر العوائد والمكاسب التي تعود على منظومة الري، بتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتقليل والهدر، ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن ترشيد تكلفة أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.