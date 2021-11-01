أخبار عاجلة

ماهر همام يكشف أسباب فوز الأهلي بالقمة -
«Brain Gate».. تقنية تترجم الأفكار إلى نصوصة مكتوبة -
مدحت شلبي عن شكوى الزمالك: «أنا مش موظف أنا لازم أعمل متعة صوتية» -
وزير النقل يلتقي رئيس شركة «الستوم» العالمية -
الثلاثاء.. «صحة النواب» تواصل مناقشة «مواجهة الأوبئة» خلال اجتماعها -
بمناسبة اليوم العالمي للطفل المبستر.. «الملكية البريطانية» تطلق مشروع «مستقبلنا في ألف أسرة مصرية» -
وزيرة الهجرة تطلق مبادرة «الذرية الصالحة» للحفاظ على أبناء المصريين بالخارج -
الوزير: 1.7 تريليون جنيه لتطوير قطاع النقل -
«يوم تاريخي وانتصار».. برلمانية عن قرب إعلان خلو مصر من فيروس سي -
رئيس «الاستثمار» يبحث مع ممثلي شركة طلبات زيادة استثماراتها في السوق المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الإصابة تُبعد نجم أتلتيكو مدريد عن مواجهة ليفربول بدوري الأبطال

Print
الإصابة تُبعد نجم أتلتيكو مدريد عن مواجهة ليفربول بدوري الأبطال الإصابة تُبعد نجم أتلتيكو مدريد عن مواجهة ليفربول بدوري الأبطال

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن إصابة مهاجم الفريق الصربي إيفان سابونيتش عن مواجهة ليفربول الإنجليزي المرتقبة يوم الأربعاء المقبل في إطار الجولة الـ 4 من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أصيب المهاجم الصربي سابونيتش في عضلات الساق اليمنى، وحُرِم من العودة لتدريبات الروخيبلانكوس، وستبعده عن قائمة مواجهة ليفربول الإنجليزي، الأربعاء المقبل في دوري الأبطال.

وبدأ اللاعب، البالغ من العمر 24 عاماً، والذي لم يلعب في أي مباراة رسمية منذ مطلع الموسم، العلاج الطبيعي بعد اكتشاف إصابته بفضل الأشعة، حسبما أعلن النادي.

ولم يظهر الصربي إيفان سابونيتش في قائمة مباراة الأحد أمام بيتيس في الدوري الإسباني، وهو ما حدث في عدد كبير من اللقاءات هذا الموسم لكن لأسباب فنية.

ويستقبل ليفربول متصدر المجموعة الثانية في معقله «أنفيلد» أتلتيكو مدريد الوصيف، بعدما فاز عليه في «واندا متروبوليتانو» في الجولة الماضية (2/3) بصعوبة.

أقرأ أيضًا:

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ماهر همام يكشف أسباب فوز الأهلي بالقمة

ماهر همام يكشف أسباب فوز الأهلي بالقمة

«Brain Gate».. تقنية تترجم الأفكار إلى نصوصة مكتوبة

«Brain Gate».. تقنية تترجم الأفكار إلى نصوصة مكتوبة

مدحت شلبي عن شكوى الزمالك: «أنا مش موظف أنا لازم أعمل متعة صوتية»

مدحت شلبي عن شكوى الزمالك: «أنا مش موظف أنا لازم أعمل متعة صوتية»

وزير النقل يلتقي رئيس شركة «الستوم» العالمية

وزير النقل يلتقي رئيس شركة «الستوم» العالمية