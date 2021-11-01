الإصابة تُبعد نجم أتلتيكو مدريد عن مواجهة ليفربول بدوري الأبطال

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن إصابة مهاجم الفريق الصربي إيفان سابونيتش عن مواجهة ليفربول الإنجليزي المرتقبة يوم الأربعاء المقبل في إطار الجولة الـ 4 من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أصيب المهاجم الصربي سابونيتش في عضلات الساق اليمنى، وحُرِم من العودة لتدريبات الروخيبلانكوس، وستبعده عن قائمة مواجهة ليفربول الإنجليزي، الأربعاء المقبل في دوري الأبطال.

وبدأ اللاعب، البالغ من العمر 24 عاماً، والذي لم يلعب في أي مباراة رسمية منذ مطلع الموسم، العلاج الطبيعي بعد اكتشاف إصابته بفضل الأشعة، حسبما أعلن النادي.

ولم يظهر الصربي إيفان سابونيتش في قائمة مباراة الأحد أمام بيتيس في الدوري الإسباني، وهو ما حدث في عدد كبير من اللقاءات هذا الموسم لكن لأسباب فنية.

ويستقبل ليفربول متصدر المجموعة الثانية في معقله «أنفيلد» أتلتيكو مدريد الوصيف، بعدما فاز عليه في «واندا متروبوليتانو» في الجولة الماضية (2/3) بصعوبة.

أقرأ أيضًا: