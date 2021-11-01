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الكرملين: مؤشرات كفاءة لقاحي «سبوتنيك V» و«سبوتنيك لايت» عالية

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الكرملين: مؤشرات كفاءة لقاحي «سبوتنيك V» و«سبوتنيك لايت» عالية الكرملين: مؤشرات كفاءة لقاحي «سبوتنيك V» و«سبوتنيك لايت» عالية

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن مؤشرات كفاءة اللقاحين الروسيين المضادين لكورونا «سبوتنيك V» و«سبوتنيك لايت» أعلى من اللقاحات الأجنبية، مضيفا أنه جرى تسجيلهما في العديد من دول العالم، ويجري استخدامهما بنجاح وبفاعلية فيها.

وأضاف بيسكوف أن اللقاحين الروسيين لهما مؤشرات أداء مختلفة في فئات عمرية مختلفة، ولكن النسبة المئوية من الفاعلية (لكلا اللقاحين) عالية.

وأوضح المسؤول الروسي بيسكوف أن اللقاح «سبوتنيك لايت» يمكن اعتماده في كل من التطعيم الرئيسي وإعادة التطعيم، للوقاية من كوفيد 19، وفقا لوكالة «تاس».

وتجاوزت الإصابات في العالم 246 مليون حالة وأكثر من 5 ملايين و200 ألف حالة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

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