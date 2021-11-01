سان جيرمان يقترب من فسخ تعاقده مع راموس

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كشفت تقرير صحفي فرنسي عن إقتراب نادي باريس سان جيرمان من فسخ تعاقده مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس، القادم في بداية الموسم الحالي من ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، اليوم الإثنين، أن الفريق الباريسي لا يمانع في فسخ تعاقده مع المدافع الإسباني.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولي «سان جيرمان» لا يعتقدون أن التخلي عن المدافع صاحب الـ35 عامًا «ضرب من الخيال بعد الأن» مما يعني أن إمكانية فسخ عقده أصبحت أمرًا ممكنًا.

ومنذ إنضمام راموس إلى الفريق الباريسي لم يظهر في أي مباراة رسمية مع النادي بعد مرور 4 شهور.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن الوضع سيء للغاية لدرجة أن مسؤولي النادي لا يستبعدون رحيل المدافع الإسباني المخضرم عن الفريق الباريسي.

يذكر أن راموس يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان ممتد حتى عام 2023.

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