«علاقة غير شرعية بأم القاتل».. مفاجآت في جريمة ذبح عامل بـ«ساطور» بالإسماعيلية

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كشفت التحريات تفاصيل جديدة في واقعة فصل رأس عامل بـ«ساطور» والسير بها في الشوارع، وتبين أن الانتقام وعلاقة غير شرعية وراء الواقعة، وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم، ووجهت له اتهامات القتل، والتمثيل بجثة المجني عليه، عقب فصل رأسه، والطواف بها في الشوارع.



كشف رجال الأمن، هوية القتيل الذي لقى مصرعه ذبحا وسط الشارع، الذى قام القاتل بفصل رأسه عن جسده والسير بها وسط ذهول المواطنين الرئيسية بالإسماعيلية. وقالت المصادر الأمنية، إن المجني عليه يدعي «محمد»، وتبين من التحريات الأولية لرجال المباحث، أن سبب الحادث انتقام القاتل بسبب وجود علاقة غير شرعية بين القتيل ووالدة المتهم.



تلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد قيام شخص بذبح شاب بسبب وجود خلافات بينهما، على الفور انتقل عدد من قيادات الأمن وجاري التحقيق في الواقعة وظروف ملابساتها، أمر اللواء منصور لاشين بتشكيل فريق بحث وسرعة ضبط الجاني ومعرفة ملابسات الحادث.



من جانبها أكدت وزارة الداخلية في بيان عاجل لها، أنه تم ضبط مهتز نفسياً بالإسماعيلية (سبق حجزه بأحد المصحات للعلاج من الإدمان)، قام بالتعدى بساطور على عامل مما أدى إلى فصل رأسه وكان يهذى بكلمات غير مفهومة، بالفحص تبين أنه كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق المجنى عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .