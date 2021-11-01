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خبير : كورونا ترفع معدلات الطلب علي خدمات التوصيل و التجارة الالكترونية

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خبير : كورونا ترفع معدلات الطلب علي خدمات التوصيل و التجارة الالكترونية خبير : كورونا ترفع معدلات الطلب علي خدمات التوصيل و التجارة الالكترونية

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اكد الخبراء علي نمو سوق التسويق الالكتروني بصورة كبيرة بعد جائحة كورونا وهو ما ساهم في تحسن معدلات الدفع الالكتروني و البعد عن التعامل بـ" الكاش " في السوق المحلي بعد ان كان يسيطر علي الجانب الاكبر من التعاملات .

وتوقع الخبراء ان تشهد الفترة المقبلة زيادات و معدلات نمو اكبر في سوق المبيعات الالكترونية وخدمات التوصيل و غيرها من انماط التجارة الجديدة في ظل كورونا و تفضيل المستهلك للخدمات السريعة .

وقال اسامة حرفوش، خبير بقطاع التجارة الالكترونية و التوصيل أن تعد من أهم الأسواق لشركة ، والدليل على قوة السوق المصري وأهميته أنه جاء خلال العام الماضي في المركز الثاني بعد المملكة العربية من حيث حجم المعاملات الإلكترونية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث أن السوق المصري يمثل نحو 10-15% من حجم أعمال الشركة الأم ..

واشار حرفوش مدير احدي شركات التوصيل الي وجود خطط مستقبلية للتوسع في المدن المصرية، بعد معدلات النمو التي شهدها الطلب علي الخدمة خلال الفترة الماضية ".

وشددعلي أن جائحة كورونا ساهمت في نمو الطلب على خدمات التوصيل بنسبة 230%، وانه من المستهدف مضاعفة عدد المتاجر المتعاقدة مع مرسول لإتاحة خدمات التوصيل.

واكد علي اهمية نشاط التوصيل في توفير فرصة عظيمة أمام أي شخص يرغب في العمل كمقدم لخدمة التوصيل، مع اتخاذ كافة الضمانات والإجراءات اللازمة للتأكد من هوية الشخص ومدى ملائمته للعمل بتلك المهنة، مشيرًا إلى أن خدمات توصيل الطلبات بمختلف أشكالها تساهم في زيادة الدخل الشهري للشباب بنسبة تصل لنحو 70 % .

.وحول سوق خدمات التوصيل في مصر، فأكد حرفوش أن هذا السوق ينمو بشكل سريع ويتراوح حجمه بين 1.2 إلى 1.5 مليون طلب يوميا من المتاجر التقليدية والمنصات الإلكترونية، وتستحوذ أوردرات الطعام على 60% منها، وفي الوقت ذاته لا تقوم شركات التوصيل إلا بتغطية ما بين 25 إلى 30% من السوق المحلية فقط، وبالتالي ما زال هناك فرصة قوية للنمو.

وشدد محمد مجدي خبير بالقطاع علي اهمية تطوير خدمات التوصيل بصفة عامة و العمل علي تطوير التطبيقات الالكترونية لضمان تقديم خدمة مميزة في ظل المنافسة بين الشركات العاملة في السوق المحلي ، مشيرا الي اهمية وضع آلية تسعير جيدة للحفاظ على ولاء العميل للتطبيق باعتباره الحلقة الأقوى في المعادلة ..

المصرى اليوم

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