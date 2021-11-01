ماذا قالت المصانع عن الاسعار بعد قرار زيادة اسعار الغاز

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قالت شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية متضمنا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات إلى 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية يؤثر على الشركة بالسلب.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة، أن زيادة سعر الغاز بلغت 27.8% وسوف تؤثر على تكلفة منتجات روبكس بالسلب وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع سعر البيع لهذه المنتجات بنسبة 1.4% تقريبا، ما يؤثر على حركة المبيعات في الأسواق المحلية والتصديرية.

قالت شركة المالية والصناعية المصرية، إن استخدام الغاز الطبيعي في الشركة كوقود لتجفيف السماد المحبب بغرض التصدير والاستهلاك المحلي الذي يمثل 40% من إنتاجها بمصنعيها بكفر الزيات وأسيوط.

وأعلنت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2902 لسنة 2021 بتحديد سعر الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعي يؤثر سلبا على تكلفة إنتاج السماد المحبب بنسبة 10% الناتجة عن زيادة سعر الغاز الطبيعي بمقدار 1.25% دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وأشارت إلى أن ذلك يؤدي إلى ضعف قدرة الشركة في المنافسة بالأسعار العالمية لسماد التصدير GSSP.