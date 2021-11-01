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6 وفيات و241 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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6 وفيات و241 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة 6 وفيات و241 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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أعلنت صحة حماس اليوم الاثنين، عن تسجيل حالات وفاة وإصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في قطاع غزة.

وقالت صحة حماس، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 1319 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت 6 حالات وفاة و(241) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

أكدت، تعافي 456 حالة جديدة من مصابي ، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 183854 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 3709 حالة، اجمالي المتعافين 178568 حالة، اجمالي الوفيات 1577 وفاة، اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 120 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 80 حالة.
فيما بلغ اجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 474357 شخص.

المصرى اليوم

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