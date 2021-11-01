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الاستعدادات النهائية لحفل تخرج «ابدأ حلمك» في بني سويف

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الاستعدادات النهائية لحفل تخرج «ابدأ حلمك» في بني سويف الاستعدادات النهائية لحفل تخرج «ابدأ حلمك» في بني سويف

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تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة ا.د إيناس عبدالدايم، وفى ضوء توجيهات المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، تفقد المخرج أحمد طه المدير الفني لمشروع «ابدأ حلمك» الاستعدادات النهائية لحفل تخرج دفعة محافظة بني سويف، والذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى وذلك أمس الأحد 31 أكتوبر 2021، بقصر ثقافة بني سويف، حيث أشاد طه بالمستوى الفني الذي وصل إليه المشاركون بالورشة، عبر تدريبات مكثفة بقصر ثقافة بنى سويف، والتى بدأت في شهر مايو الماضي وتستمر إلى الان قام بها المدربون شادي الدالي «التمثيل»، محمود حنفي «سينوغرافيا»، محمد عبدالوهاب «موسيقى»، تامر فتحي «استعراضات»، والدكتور محمد الشافعي «دراما».

وقال المهندس محمود حنفي مدرب السينوغرافيا بورشة بنى سويف، إنه اعتمد منهج ورشة المناظر المسرحية على تنمية الخيال واكتشاف واستخدام الحواس مثل البصر والسمع وغيرها، والتأمل في البيئة المحيطة لاستنتاج صور ومناظر مسرحية وكذلك استخدام الخامات المتاحة لخلق معادل تشكيل للدراما المسرحية

جدير بالذكرمشروع «ابدأ حلمك» أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها الهيئة ويهدف إلى تدريب شباب الفنانين بالأقاليم وإعداد الممثل الشامل، وتم تخريج دفعات المرحلة الأولى من المشروع بمحافظات أسيوط والشرقية والفيوم واعتماد فرق هذه المحافظات فرقًا نوعية، كما شرعت الهيئة في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في خمس محافظات هي «بورسعيد، الجيزة، بني سويف، كفر الشيخ، أسوان» عبر طرح استمارات الاشتراك في المواقع التابعة لكل فرع ثقافي، وعبر الإنترنت حيث يستمر إعداد المتدربين لمدة 6 شهور.

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