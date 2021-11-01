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تعرف على أكثر الدول تضررا من كورونا

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تعرف على أكثر الدول تضررا من كورونا تعرف على أكثر الدول تضررا من كورونا

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أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من246.6 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى حوالي خمسة ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 246.693.288، وإجمالي الوفيات 4.999.486.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ745.805 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 45.967.772. تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ607.824 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.810.855.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 458.186، وإجمالي إصابات 34.273.300.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ288.276 وإجمالي إصابات 3.805.765.

وفي المرتبة الخامسة بإجمالي وفيات 234.194 وإجمالي إصابات 8.377.984.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.246 وإجمالي إصابات 2.201.796.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.405 وإجمالي إصابات 4.244.358.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 141.055 وإجمالي إصابات 9.100.442.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.100، وإجمالي إصابات 4.771.965.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 127.281 وإجمالي إصابات 5.002.387.

المصرى اليوم

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