لبنان : قطر ستتدخل لحل أزمتنا مع دول الخليج

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التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين في اليوم الأول لمشاركته في «مؤتمر الامم المتحدة السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي في مدينة غلاسكو في اسكتلندا



خلال اللقاء أكد أمير قطر أنه سيوفد وزير الخارجية القطري إلى بيروت قريبًا للبحث في السبل الكفيلة بدعم لبنان، ولاستكمال البحث في الملفات المطروحة ولا سيما معالجة الازمة اللبنانية-الخليجية، وشكر ميقاتي أمير قطر «على موقفه الدائم الداعم للبنان».

كما اجتمع رئيس مجلس الوزراء اللبناني مع نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في حضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، حيث أكد ميقاتي «حرص لبنان على العلاقة الوطيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على معالجة أي ثغرة تعتريها بروح الاخوّة والتعاون».

بدوره أكد رئيس وزراء الكويت «حرص بلاده على لبنان وسعيها المستمر لدعمه في كل المجالات، وفي الوقت ذاته حرصها على وحدة دول مجلس التعاون الخليجي».

وشدد على«أن لبنان قادر بحكمته على معالجة أي مشكلة أو ثغرة وسيجد كل الدعم المطلوب من الكويت وسائر الدول العربية».