ينتمي إلى «فرق الحشمة».. حبس حاخام إسرائيلي لتورطه في جرائم قتل ونصب

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يقضى الحاخام الإسرائيلي إليعازر بيرلاند حاليا فترة في الحبس، التي تعد الفترة الثانية على ذمة التحقيق في إدانته بارتكاب جرائم نصب ومحاولة التهرب الضريبي وغيرها من الجرائم المالية.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست في تقرير لها اليوم أن عناصر الشرطة بوحدة الشرطة المركزية التابعة لشرطة القدس قامت باعتقال الحاخام في مكان محبسه الحالي في سجن الرمل وذلك للإشتباه في تورطه في قضايا خطف وقتل منذ أكثر من ثلاثين عاما. وأفاد التقرير أنه تم استجوابه تحت الإنذار في السجن اليوم الاثنين وذلك لتورطه في جريمتي قتل في فترتي الثمانينيات والتسعينيات والتي تورطت فيه طائفة «شوفو بانيم» اليهودية.

كما اعتقلت الشرطة أمس الأحد اثنين مشتبه بهما في جرائم القتل كلاهما من سكان القدس أحدهما في الستينيات من العمر والآخر في السبعينيات والذين تم استجوابهما من جانب وحدة الشرطة المركزية بالقدس.

وأفاد التقرير أن كلا المشتبهين كانا مقربين من بيلاند وشخصيات بارزة في طائفة «شوفوبانيم» الحسيدية. وذكر التقرير أن الشهر الماضي شهد اعتقال ثلاثة أعضاء من الطائفة ذاتها، وهم على صلة بقضيتي قتل، واحدة ارتكبت عام 1986 والأخرى في 1990.

ولفت إلى أن جميع من اعتقلوا كانوا متورطين في قضايا قتل تتعلق بما يعرف بـ«فرق الحشمة» الأرثوذوكسية المتشددة، والتي تحاول تطبيق معايير للسلوك الاجتماعي والجنسي في المجتمع.