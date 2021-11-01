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توقيع مذكرة تفاهُم بين الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية والاتحاد السعودي

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توقيع مذكرة تفاهُم بين الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية والاتحاد السعودي توقيع مذكرة تفاهُم بين الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية والاتحاد السعودي

توقيع مذكرة تفاهُم بين الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية والاتحاد السعودي

بهدف إثراء قطاع الرياضات الإلكترونية العالمي والعمل على تطويره وإطلاق منافسات جديدة للرياضات الإلكترونية عالمياً، وقّع الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية مذكرة تفاهُم مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

ومثّل الاتحاد السعودي في التوقيع الذي جرى بالرياض أمس الأول الرئيس التنفيذي تركي الفوزان، ومن الاتحاد العالمي الرئيس التنفيذي پول چي فوستر، بحضور الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الذي أكد أهمية هذه المذكرة؛ لكونها تمثّل توسعاً للشراكة مع الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية، وقال: "سنعمل على إنجاح شراكتنا الاستراتيجية، التي أتت من رؤيةٍ واضحة بمدى أهمية لاعب الرياضات الإلكترونية السعودي لدينا ولدى العالم أجمع، ونأمل أن تكون هذه الشراكة مثرية للجانبين".

وكان الرئيس التنفيذي لاتحاد الرياضات الإلكترونية تركي الفوزان قد التقى قبل التوقيع مع الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية پول چي فوستر وناقشا مستقبل الرياضات الإلكترونية عالمياً ومحلياً وتوجه القطاع في المستقبل والمشاريع والبطولات في المملكة العربية للرياضات الإلكترونية والمبادرات القادمة التي ترتبط بالمملكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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