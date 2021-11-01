يحيى الكومي يكشف أولى قرارات مجلس الإسماعيلي الجديد

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وجه المهندس يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الجديد، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي، بعد انتخابه لرئاسة الدراويش خلال الدورة الانتخابية من 2021-2025.

وقال يحيى الكومي، في تصريحات عبر موقع الرسمي :«أود أن شكر أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم الغالية، خاصة أنها المرة الأولى التي تشهد الجمعية العمومية حضور نحو 3400 عضوا من أجل الإدلاء بأصوات، والذى يعد دليلا على حجم الوعى لديهم في تحديد مصير ناديهم»، مضيفًا :«أعد الجميع بتوسيع دائرة أعضاء الجمعية العمومية، بحيث يكون عدد الحضور في الجمعية المقبلة مايزيد عن 10 آلاف عضوا على الأقل».

وأضاف :«أؤكد أن ثقة الجماهير تمثل حمل كبير على كاهلى وكاهل أعضاء المجلس، لاسيما في ظل تواضع وتراجع نتائج الفريق الأول بتلقيه خسارتين بالمباراتين الأولى، حيث أننى اتخذت قرارًا بالتشاور مع أعضاء المجلس على منح الجهاز الفنى الحالى بقيادة طلعت يوسف، فرصة آخيرة في اللقاء المقبل من أجل تصحيح المسار واعادة الأمور لنصابها الصحيح، خاصة أن الجماهير في حالة غضب كبير من النتائج التي لاتتماشى على الإطلاق مع مستوى وقيمة النادى الإسماعيلى، وفى حال استمرار النتائج السلبية سنسعى لاتخاذ قرار يصب في مصلحة الفريق».

وتابع :«تم الاتفاق على توجيه الدعوة لكافة المرشحين لحضور المباراة المقبلة من أجل مساندة الفريق وللتأكيد على اعلاء مصلحة النادى فوق أي مصلحة ولإعادة النادى لبر الأمان، لاسيما أن مسئولية النادى لاتقتصر على المجلس فقط بل تشمل جميع محبين النادي».

وأردف :«عقدت أول اجتماع مع أعضاء المجلس وتم الاتفاق على تلبية أول وعد للجماهير بالموافقة على حضورهم المران اعتبارا من اليوم، ويجرى في الوقت الراهن التفاوض مع الجهات الأمنية حول الاعداد التي سيسمح لها بحضور المران».

وأشار :«أؤكد للجماهير أننى اعتبر نفسى احد مشجعين هذا النادى العريق قبل أن أكون مسئولا عنه ودائما سأكون بجانبكم وضمن صفوفكم سعيا للنهوض به ووضعه بمكانته المعروفة بين الكبار».