لقطات نادرة توثق أفواج سياحية في الأهرامات بين 1860 و1930

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في سبعينات القرن التاسع عشر، قرر رجل الأعمال البريطاني توماس كوك (1808-1892)_ مبتكر الرحلات السياحية الجماعية في العصر الحديث، تنظيم رحلة سياحية لاكتشاف مصر وفلسطين.

وحسبما أورده موقع «rarehistoricalphotos» المختص بالتوثيق للحربين العالميتين الأولى والثانية، دشن كوك حملته الدعائية التي استجاب لها عدد من أثرياء بريطانيا، وقدم برفقة فوج سياحي إلى أهرامات الجيزة، في عام 1860حيث وثق الفوج السياحي لقطات مصورة لزياراتها، قبل أن يتحرك الفوج الذي حوى عدد من يهود بريطانيا إلى فلسطين.

حين قرر رجل أعمال بريطاني تنظيم رحلة سياحية لمصر وفلسطين

حين قرر رجل أعمال بريطاني تنظيم رحلة سياحية لمصر وفلسطين

شارك كوك في رحلته عدد علماء المصريات الأوروبيين الذين قدموا لاستكشاف آثار مصر القديمة، والعودة إلى بلادهم بصور فوتوغرافية قد تسهم في توثيق معالم الحضارة المصرية القديمة، ثم توالت تلك الزيارات السياحية البريطانية لمصر، حتى عقب وفاة كوك، لاسيما في ظل وقوع مصر تحت الاحتلل الإنجليزي.

حين قرر رجل أعمال بريطاني تنظيم رحلة سياحية لمصر وفلسطين

حين قرر رجل أعمال بريطاني تنظيم رحلة سياحية لمصر وفلسطين

تلت رحلة كوك توافد العشرات من المصورين الأوربيين الذي سعوا لتأسيس استوديوهاتهم في مصر ونقلوا معدات التصوير الثقيلة عبر الصحراء لتصوير عجائب وادي النيل، وكذلك عد من علماء المصريات الأوربيين. وتوثق الصور التالية، جانبًا من زيارد الوفود السياحية الأوروبية لمصر في الفترة ما بين 1860 وحتى 1930، وهي لقطات جمعها موقع «rarehistoricalphotos» كجانب من توثق الاحتلال البريطاني لمصر، وهي لقطات تُظهر انبهار السياح الأتوربيين بالآثار المصرية.

حين قرر رجل أعمال بريطاني تنظيم رحلة سياحية لمصر وفلسطين

حين قرر رجل أعمال بريطاني تنظيم رحلة سياحية لمصر وفلسطين

حين قرر رجل أعمال بريطاني تنظيم رحلة سياحية لمصر وفلسطين

وتوسعت السياحة في مصر مرّة، في نهاية القرن الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشر الميلادي؛ لا سيما في أعقاب تدشبن الخديوي إسماعيل لقنانة السويس عام1879 نتاج اكتشاف العديد من المعالم الأثرية ولمعان نجم علم المصريات، وكذلك عبر تعريف الغرب بالحضارة المصريّة من خلال كتب الأدب؛ مّا ساهم بجذب انتباه الدول الأوروبيّة إليها.

حين قرر رجل أعمال بريطاني تنظيم رحلة سياحية لمصر وفلسطين

حين قرر رجل أعمال بريطاني تنظيم رحلة سياحية لمصر وفلسطين

كذلك انتعشت الهجرات الجماعية وكذلك الرحلات السياحية اليهودية إلى فلسطين اعتبارًا من العام 1837م ثم ازداد عدد الزوار الأوروبيين الذين تحولوا لاحقًا إلى مهاجرين اليهود في بداية القرن العشرين خصوصا في الفترة من 1911-1914؛ إذ تعرضت الأراضي الفلسطينية لخمس موجات متتالية من الهجرات اليهودية وذلك في أعقاب الأزمات المتعاقبة التي حدثت منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الثانية، ما شكل البذرة الأولى للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين الذي دعمه وعد بلفور.

حين قرر رجل أعمال بريطاني تنظيم رحلة سياحية لمصر وفلسطين

حين قرر رجل أعمال بريطاني تنظيم رحلة سياحية لمصر وفلسطين