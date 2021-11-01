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«الهيئة الهندسية» تعلن أسماء الفائزين في مسابقة اختيار جدارية مدينة للألعاب ‏الأوليمبية

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«الهيئة الهندسية» تعلن أسماء الفائزين في مسابقة اختيار جدارية مدينة مصر للألعاب ‏الأوليمبية «الهيئة الهندسية» تعلن أسماء الفائزين في مسابقة اختيار جدارية مدينة للألعاب ‏الأوليمبية

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اعتمد اللواء أركان حرب إيهاب ‏الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، نتيجة مسابقة إختيار تصميم الجدارية الكبرى «ملحمة ‏ الرياضية» أمام مبنى المراسم بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية الرياضية بالعاصمة الإدارية ‏الجديدة والتى تبلغ مساحتها طول 170 متر، وعرض 3.5 متر‎.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الرئيس‏ عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات ‏المسلحة بمشاركة جميع قطاعات الشعب من الفنانين التشكيليين والمصممين في مسابقة تصميم ‏جدارية مدينة الألعاب الأوليمبية الجديدة بالعاصمة الإدارية.

‏وجاءت حصيلة الأعمال الفنية 116 عمل جداري، وكانت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قد ‏رصدت جوائز لثلاثة فائزين فقط ولكن لقوة الأعمال المقدمة تم إضافة جائزتين أخرتين «هما ‏الثانى مكرر والثالث مكرر».‏

وتم اختيار الفائزين من خلال لجنة التحكيم المشكلة من قبل الهيئة الهندسية والتى ضمت أساتذة من ‏كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الفنية، حيث حصل علاء أحمد عوض «مدرس بكلية ‏الفنون الجميلة جامعة الأقصر على الجائزة الأولى وقيمتها 100 ألف جنيه، كما حصل محمد عبد‏الباسط عبدالرازق أستاذ التصميم بكلية التربية الفنية جامعة حلوان على الجائزة الثانية وقيمتها 50 ‏ألف جنيه، وحصلت منى إبراهيم يونس معلمة بمدرسة الرحامنة الصناعية على الجائزة الثانية ‏مكرر وقيمتها 50 ألف جنيه، وحصلت آية محمد كمال مدرس بكلية الفنون الجميلة جامعة ‏الإسكندرية على الجائزة الثالثة وقيمتها 25 ألف جنيه، وحصل هيثم محمد زكى بكالوريوس ‏وعلوم سياسية ويدرس حالياً بكلية الفنون الجميلة في الفرقة الثالثة قسم التصوير على الجائزة الثالثة ‏مكرر وقيمتها 25 ألف جنيه، وأشارت الهيئة الهندسية إلى تكريم باقى المتسابقين الـ (11) من خلال ‏جوائز مالية رمزية وهم الفنانين: طاهر عبدالعظيم، أحمد سامى، أحمد عبدالفتاح، هند حسن، ‏كريم محمد، عادل فؤاد تشجيعاً لأعمالهم المتميزة ‏‎‎

وأشاد نقيب الفنانين التشكيليين ورئيس لجنة التحكيم بالمسابقة وتنظيمها ودور الهيئة الهندسية ‏فى طرح ونجاح مثل هذه المسابقات التي تعطى الحماس لشباب الفنانين من أجل تنافسهم الشريف ‏لوضع بصماتهم في الجمهورية الجديدة، فيما أشاد المتسابقين بالمسابقة والمعايير التي إتسمت ‏بالشفافية خلال كافة مراحل المسابقة، ومن المنتظر تسليم الجوائز وتكريم الفائزين في حفل ‏ستنظمه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قريبًا.‏

المصرى اليوم

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