محافظ شمال سيناء يفتتح معرض منتجات هيئة الإنتاج الحربي في العريش

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه أماني رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إيناس صلاح، مشرف عام المعارض بوزارة الإنتاج الحربي، هبه عبدالراضي، مدير عام المعارض بمصنع ٣٦٠ الحربي، اليوم الاثنين، معرض منتجات هيئة الإنتاج الحربي بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

وأكد المحافظ على أن المعرض يقام سنوياً، ومستمر لمدة ١٥ يوما، ويضم أدوات كهربائيه متنوعة وسلع معمرة من إنتاج المصانع الحربيه ،وبأسعار مخفضة،حيث أن البيع بسعر المصنع وبتخفيض بنسبة ١٠٪ عن الأسواق الخارجيه.

أضاف المحافظ، أن الشهر القادم سيشهد افتتاح معرض للمفروشات والملابس، لافتا إلى اقامة المعارض لحصول الأسرة السيناوية على السلع والأجهزة الكهربائية بأسعار مناسبة. وأشار، إلى توجيه الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على المشروعات الكبري التي يجري تنفيذها في محافظة شمال سيناء.

وأضافت أماني رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أن المعرض يشارك فيه هيئة الإنتاج الحربى بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بشمال سيناء تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

أضافت رسلان، أن المعرض يضم عدد من الأجهزة الكهربائية من إنتاج المصانع الحربيه، مثل البوتوجازات، الثلاجات، الشاشات، المكانس الكهربائية، الغسالات،السخانات، التكيفيات، بجانب منتجات الاستانلس للمورد المحلي.

أشارت رسلان، إلى أن البيع نقدا لكافة المواطنين وبالتقسيط لأعضاء الجمعيات الاستهلاكية التعاونية والعاملين بالمصالح الحكومية التي بها جمعيات استهلاكية.

من جانبها أكدت إيناس صلاح، مشرف عام المعارض بوزارة الإنتاج الحربي،، أنه يتم بيع منتجات المصانع الحربية من خلال المعرض بنفس الأسعار التي تباع بها في المعارض الخاصة بهيئة الإنتاج الحربي، حيث تتحمل الهيئة تكلفة النقل إلى مدينة العريش .

وأشارت هبه عبدالراضي، مدير عام المعارض بمصنع ٣٦٠ الحربي، أن منتجات هيئة الإنتاج الحربي، تتميز بالجودة العالية ووسائل الأمان المختلفة.

وأقيم على هامش المعرض، معرضا للمنتجات السيناوية المتنوعة، حيث يضم عدد من المشغولات والملابس البدوية وأعمال الخرز والإبرة والتريكو ومنتجات الخوص والإكسسوارات والحلى المتنوعة.