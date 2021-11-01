رئيس جامعة العريش يفتتح معرض كتاب «نور المعرفة» بكلية التربية

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افتتح الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش يرافقه الدكتور رفعت عمر عزوز عميد كلية التربية والدكتور عبدالكريم الشاعر مدير مركز خدمة المجتمع بكلية التربية، محمود حنفى وكيل مديرية الثقافة، منى أبوالمعاطى مدير عام ادارة العريش التعليمية وقيادات المجتمع المدنى.. إلى جانب أعضاء هيئة التدريس والطلاب، اليوم الاثنين، معرض «نور المعرفة» للكتب الذي ينظمه مركز خدمة المجتمع وقطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع بكلية التربية بالعريش بالاشتراك مع قصر ثقافة العريش ومنظمات المجتمع المدنى وشباب الأدباء ونادى الأدب .

وأكد الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش دور الجامعة في خدمة المجتمع ونشر الثقافة والتوعية بين الشباب والطلاب في مختلف المجالات.. بينما ركز الدكتور رفعت عمر عزوز عميد كلية التربية على دور مركز خدمة المجتمع بالكلية بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البلبيئة بالجامعة.. مشيرا إلى دعم وتبنى فعاليات خدمة المجتمع في جميع المجالات .

وأشار الدكتور عبدالكريم الشاعر مدير مركز خدمة المجتمع بكلية التربية والمشرف على المعرض إلى تقسيمه إلى عدة أقسام.. منها الثقافية في مختلف المجالات إلى جانب مؤلفات شباب الأدباء وأعضاء نادى الأدب، وهناك ركن من الكتب كصدقة جارية مقدمة من الدكتور رفعت عمر عزوز عميد كلية التربية على روح نجله الشهيد زياد، وسيتم منحها في نهاية المعرض لاحدى القرى الأكثر احتياجا.. بخلاف ما يهديه بعض المؤلفين لدعم مكتبة القرية في مختلف المجالات .

وأشار إلى أنه بالتزامن مع المعرض تقام عدة فعاليات وأنشطة وأمسيات أدبية وشعرية وندوات لمناقشة بعض الكتب المعروضة ورؤية الطلاب والشبالب حولها .

ومن جانبه.. أكد محمود حنفى وكيل مديرية الثقافة على الاشتراك في المعرض بكتب متنوعة بسعر جنيه واحد للكتاب تشجيعا لنشر الثقافة بين الطلاب وجميع الشباب.. مشيرا إلى وجود منفذ في قصر ثقافة العريش لبيع جميع الكتب من اصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بسعر لا يزيد عن جنيه واحد لكل كتاب في مختلف مجالات العلم والمعرفة .

وأشار الشباب من منظمى المعرض إلى تعظيم الاستفادة منه واقامته بعد أسبوع بجامعة سيناء، والتنسيق لاقامته في عدة جهات أخرى لتعظيم الاستفادة من الكتب والموسوعات العلمية. وأعلنت اسراء عبدالحميد أنه تم من خلال المعرض القاء الضوء على أول محافظ لسيناء شمالا وجنوبا وهو اللواء محمد عبدالمنعم القرمانى عن طريق عرض سيرته الذاتية وأعماله ومقتنياته من أوسمة وأنواط وشهادات تقدير وكل ما نشر عنه في الصحف خلال فترة وجوده محافظا لسيناء لتعريف الشباب والطلاب والأجيال الجديدة به .