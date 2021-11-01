فحص 119 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية لعلاج أمراض سوء التغذية في المنيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية، ضمن مبادرة 100 مليون صحة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم فحص 119 ألفا و190 تلميذا من طلبة المدارس الابتدائية بجميع المدارس المستهدفة بنطاق المحافظة.

وقال الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي، حيث تلقي المبادرة وجميع المبادرات الرئاسية اهتماما ورعاية ودعما من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ويتم خلالها إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية والتي انطلقت من منتصف أكتوبر الماضي بالتنسيق مع التأمين الصحي، ومديرية التربية والتعليم.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الهدف من المبادرة الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.

وأشار الدكتور أحمد خليل، مدير ادارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرات الرئاسية في محافظة المنيا، إلى أنه عند اكتشاف إصابة أحد الأطفال بهذه الأمراض، فإنه يتم تحويل الطفل إلى المستشفى للعلاج بالمجان، مشيراً إلى تجهيز 80 فريق عن طريق مديرية الصحة لتنفيذ المبادرة في الريف، بالإضافة لتدريب الفرق على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات مع التوجيه للوصول لجميع الطلاب المستهدفين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.