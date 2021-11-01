القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا في نطاق الأسطول ‏الجنوبي

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في إطار دعم العلاقات العسكرية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية ‏المصرية والقوات البحرية الأمريكية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبي ‏بالبحر الأحمر وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية «إسكندرية» والسفينة البرمائية ‏الأمريكية «‏USS Portland‏».‏

‏واشتمل التدريب على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، والتى ‏ركزت على تعزيز إجراءات الأمن البحري بالبحر الأحمر، والذي يشمل تبادل ‏الموقف العملياتى بمسرح العمليات البحرى المشترك، والذى إستهدف تقييم ‏التهديدات السطحية والجوية في مواجهة التهديدات التي تؤثر على حرية الملاحة ‏الدولية وتدفق التجارة العالمية بالمناطق ذات الإهتمام المشترك، إلى جانب التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية، وكذا تنفيذ تشكيلات ‏الإبحار التكتيكية وتدريبات المواصلات الإشارية.

وأظهر التدريب مدى الإحترافية لأطقم السفن في تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة ‏عالية مع التركيز على نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر المشتركة، ويأتى ‏هذا التدريب في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية الأمريكية من توافق على أهمية ‏تأمين تدفق حركة الملاحة البحرية الدولية وانتظامها وبما يعزز الاقتصاد العالمي.‏