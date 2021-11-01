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القومي لثقافة الطفل يختتم احتفالاته بنصر أكتوبر المجيد

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القومي لثقافة الطفل يختتم احتفالاته بنصر أكتوبر المجيد القومي لثقافة الطفل يختتم احتفالاته بنصر أكتوبر المجيد

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اختتم المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف احتفالاته بنصر أكتوبر المجيد، التي بدأها منذ بداية الشهر بمجموعة من الاحتفالات بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب بإشراف الباحثة ولاء محمد محمود، وفي حديقة الفنون بمقر المركز بالهرم بإشراف د.صفية إسماعيل مدير عام بحوث ثقافة الطفل، وكذلك بحفل كبير على مسرح الجمهورية، وانتهاء بأمس الأحد 31 أكتوبر حيث احتفل في الخامسة مساء بالحديقة الثقافية باحتفال كبير تضمن افتتاح معرض رسوم للأطفال عن المولد النبوي وعن انتصارات أكتوبر.

وبدأ الحفل بكلمات من الذكر الحكيم للقارئ الشاب مصطفى محمد أحد أعضاء فريق كورال سلام للأطفال، ثم كلمة للكاتب محمد ناصف حيث قدم شكره لوزير الثقافة والأمين العام على دعمهما المستمر للمركز لتقديم أنشطة حديثة للأطفال تواكب التطور الهائل في مجال التكنولوجيا، مشددا على أهمية هذا الاحتفال للتأكيد الدائم على عظمة نصر أكتوبر المجيد، وغرس روح البطولة في نفوس الأطفال والربط بين التراث والحداثة لما لذلك من أهمية كبيرة.

بدأت فعاليات الاحتفال في القاعة متعددة الأغراض حيث قدمت فرقة «كذالون» للعرائس والمسرح الأسود بقيادة المخرج شعبان أبوالفضل عرض «العبور» الذي صور بطريقة المسرح الأسود وبشكل مبهر الضربة الجوية وتغطية المدفعية المصرية وعبور الجنود المصريين وتحطيم خط بارليف والجسر الذي بناه المصريون واسترداد سيناء في ست ساعات، وذلك على أنغام أشهر الأغاني الوطنية وفي مقدمتها أغنية «بسم الله.. الله أكبر». ثم قدمت فرقة الاستعراضات من أطفال الحديقة بقيادة الفنان حمدي مجدي استعراضات لحال المصريين وقت النكسة، ثم فرحة وحماس العبور والنصر.


وكان لعروسة الأراجوز نصيب كبير في الاحتفال، حيث قدم لاعبو الأراجوز من المتدربين على يد الفنان والمخرج الكبير ناصر عبدالتواب، والفنان الكبير محمد عبدالفتاح عرض خاص لمتدربي مدرسة الأراجوز حيث تغنوا بمجموعة من الأغنيات الوطنية بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، ووعد لاعب الأراجوز والمدرب ناصر عبدالتواب بتقديم أول عرض احترافي لهؤلاء المتدربين في مدرسة الأراجوز في الاحتفال القادم بيوم الأراجوز العالمي في شهر نوفمبر والذي يأتي بمناسبة إدراج فن الأراجوز في اليونيسكو كفن تراث شعبي يجب الحفاظ عليه من الإندثار. ثم قدم المايسترو وائل عوض من ألحانه وتوزيعه أوبريت «العبور» والذي قام المركز بإنتاجه لأول مرة احتفالا بالذكرى ٤٨ لنصر أكتوبر المجيد، كلمات الشاعر الكبير سامي شاكر، وغناء فريق كورال سلام للأطفال، بمصاحبة عرض رؤية درامية وجرافيك وإخراج الفنان جلال الدين جمال.


وتم تقديم مجموعة من أجمل الأغنيات الجديدة التي تعتمد على استلهام التراث كأغنيات بريلا بريلا وفتحي يا وردة وحجر حجنجر، والبناء عليها لتقديم مزيج من كلمات التراث ودمجها لتقديم أغنيات متطورة بروح التراث، بالإضافة لأغنيات تكرم كل طوائف الشعب المصري العظيم الذين شاركوا في الانتصار مثل «أنا فلاح، وبكره هكون عامل وصنايعي» وقد لاقى الأوبريت إعجاب الحاضرين ونال تصفيق حار من الجميع.


وفي نهاية الاحتفال قام الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف بتكريم بعض رموز أبطال حرب أكتوبر بإهدائهم درع المركز وشهادة تقدير وهم اللواء محمود خليفة مستشار أمين عام جامعة الدول العربية، الدكتور السيد نجم الكاتب والروائي، والكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي، والشاعر سامي شاكر مؤلف أوبريت العبور، كما تم تكريم الإذاعي الكبير محمد إسماعيل مدير عام إذاعة البرنامج الثقافي، كما تم تكريم فريق كورال سلام للأطفال بإهدائهم شهادة تقدير وبروش «دبوس» المركز.
وفي الختام صعد الجميع على خشبة المسرح لالتقاط صورة تذكارية جماعية بهذه المناسبة.

المصرى اليوم

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