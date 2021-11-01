أحمد أبوالغيط يستقبل اللجنة العسكرية الليبية (5+5) ويدعو لإجراء الانتخابات 24 ديسمبر

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استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ظهر اليوم، اللجنة العسكرية الليبية ( 5+5) بمقر الجامعة، وخلال الاجتماع تم اطلاع أبوالغيط من قبل أعضاء اللجنة، المشكلة من 5 من العسكريين من الشرق الليبي و5 عسكريين من الغرب، على مجمل نشاطات اللجنة خلال الفترة الاخيرة، والتي توجت بإقرار وتثبيت وقف اطلاق النار، وكذلك اقرار خطة عمل خلال الاجتماع الاخير بجنيف الشهر الماضي تقضي بسحب كافة المرتزقة والمقاتلين الاجانب والقوات الاجنبية من الاراضي الليبية.

واستعرض الأعضاء نتائج احتماعاتهم بالقاهرة والتي هدفت إلى اقرار البرنامج الزمني لتحقيق سحب الوجود العسكري الاجنبي بأسره والتفاصيل المتعلقة بتلك العملية التي تتم بالتشاور مع عدد من دول الجوار للجنوب الليبي كالسودان وتشاد والنيجر، كما تضمنت المداولات سبل حل المليشيات المسلحة وتوحيد المؤسسة الليبية .

أكد أبوالغيط الأهمية التي توليها الجامعة للشأن الليبي مشيدا بعمل اللجنة العسكرية وانجازاتها المتمثلة في وقف اطلاق النار والاتفاق على فتح الطريق الساحلي وكذلك خطة اخراج التواجد العسكري الاجنبي من ليبيا. وأشار إلى ان اخلاء الاراضي الليبية من التواجد العسكري الاجنبي يعد ضرورة حيوية لأمن ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها وكذلك أمن دول الجوار الاخري.

وشدد أبوالغيط على أهمية الالتزام باجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، مع توفير السبل الكفيلة بانجاحها، عبر وضع القواعد المنظمة والاليات التنفيذية، باعتبار ذلك بمثابة توطئة لتولي سلطة منتخبة بارادة الليبيين، مؤكدا أن الجامعة ستقدم كافة سبل الدعم السياسي والفني المطلوب للدولة الليبية خلال الفترة المقبلة سواء في المجالات المتعلقة بالانتخابات أو سرعة الارتقاء بالنواحي التنموية وتوحيد المؤسسات ودعم جهود الدولة الليبية في عبور تلك المرحلة الحساسة من تاريخها.

كان استقبل أمس، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، المبعوث الخاص للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم في ليبيا يان كوبيتش، حيث جرى خلال اللقاء بحث مجمل تطورات الأوضاع بليبيا في ضوء المستجدات الأخيرة.