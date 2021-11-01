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جامعة هوبكنز : وفيات كورونا بلغت 5 ملايين شخص.. والولايات المتحدة الأكثر تضررا

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جامعة هوبكنز : وفيات كورونا بلغت 5 ملايين شخص.. والولايات المتحدة الأكثر تضررا جامعة هوبكنز : وفيات كورونا بلغت 5 ملايين شخص.. والولايات المتحدة الأكثر تضررا

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أفادت بيانات صادرة عن جامعة هوبنكنز الأمريكية أن حصيلة وفيات كوفيد-19 بلغت 5 ملايين شخص على الصعيد العالمي، 5 ملايين اليوم الاثنين .

وأكدت بيانات الجامعة أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال البلد«الأكثر تضررا»بحوالي 46 مليون حالة إصابة وحوالي 746 ألف حالة وفاة، وهو ما يمثل أكثر من 18 % من عدد حالات الإصابة في العالم وما يقرب من 15 بالمئة من إجمالي الوفيات العالمية.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر عدد من حالات الوفاة بسبب المرض حول العالم، بنحو 608 آلاف، تليها الهند بنحو 458 ألف حالة وفاة.

ووفقا للجامعة، فإن الدول التي شهدت أكثر من 130 ألف حالة وفاة تشمل أيضا المكسيك وروسيا وبيرو وبريطانيا وإيطاليا.

كما تجاوزت وفيات كوفيد-19، مليون شخص على مستوى العالم يوم 28 سبتمبر 2020، وبلغت مليونين في 15 يناير 2021، وتجاوزت 3 ملايين في 17 أبريل، وتجاوزت 4 ملايين في 7 يوليو.

المصرى اليوم

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