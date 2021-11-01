اليابان تقرر تخفيف قيود كورونا

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قررت اليابان، اليوم الاثنين، تخفيف القيود المفروضة على حضور الأحداث واسعة النطاق، التي كانت مفروضة في 27 من أصل 47 محافظة في البلاد، والسماح بحضور 10 آلاف متفرج للأحداث الكبرى، مثل الألعاب الرياضية الاحترافية والحفلات الموسيقية، في إطار محاولاتها لاستعادة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية وسط انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ذكرت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» أنه يمكن أن تضم الأحداث التي تقام في جميع أنحاء اليابان الآن 5000 متفرج أو 50 % من سعة المكان -أيهما أكبر- مع السماح لمساحات الأحداث واسعة النطاق باستقبال أكثر من 10 آلاف متفرج في طوكيو والمناطق الأخرى التي كانت في حالة طوارئ أو شبه طارئة حتى سبتمبر الماضي.

وفي الوقت نفسه، يمكن لحكام المقاطعات أيضا تنفيذ سياساتهم الخاصة بشأن حدود المتفرجين اعتمادا على حالة العدوى في مناطقهم. وكانت السلطات اليابانية، أعلنت تخفيف القيود على المطاعم في عدة محافظات يابانية من بينهما العاصمة طوكيو وأوساكا وسط تراجع إصابات فيروس كورونا.