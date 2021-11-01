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قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إنه قد ناشد وزير الإعلام جورج قرداحي بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر، مضيفا، نحن أمام منزلق كبير وإذا لم نتداركه سنكون وقعنا في ما لا يريده أحد منا، وفقا لما نقله موقع «الميادين».

وقال وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، أمس إن بلاده حريصه على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخطي الأزمة مع عدد من دول الخليج، بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن.

وأعلنت السعودية يوم الجمعة الماضية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين.

ورفض قرداحي الاعتذار والاستقالة التي قال عنها أنها غير واردة.