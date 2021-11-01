أخبار عاجلة

الاعتداء على سائق توصيل بادوات حادة في مرج الحمام -
"الزكاة والضريبة والجمارك" تطلق الرحلة التعليمية للاستيراد الجوي والبري والبحري -
"ملكية العلا" تعتزم التركيز على قطاع العمارة في أسبوع دبي للتصميم -
في لافتة إنسانية.. شيخ الأزهر والبابا تواضروس يحتفيان بأربع شخصيات أسهموا في كتابة أحداث تاريخية ووطنية..صور -
مسئولو"الإسكان" يتفقدون ١٧٧٦٠ وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة -
فرستابن يقتنص سباق المكسيك ويبتعد بالصدارة -
الجيش الإسرائيلي يطور تطبيقًا لتشخيص وجوه الفلسطينيين -
محمد عادل يكشف لماذا لم يطرد زيزو وطارق حامد في مباراة القمة؟ -
انضمام حجازي وريان للتدريبات الصباحية للمنتخب -
كشفهم جاسوسُهم.. "العليا الأمريكية" تنظر قضية رفعها مسلمون حول مراقبة "إف بي آي" للمساجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لأول مرة.. عيادات نفسية بمراكز مكة الصحية

Print
لأول مرة.. عيادات نفسية بمراكز مكة الصحية لأول مرة.. عيادات نفسية بمراكز مكة الصحية
لتحسين وتجويد الخدمات المقدمة

لأول مرة.. عيادات نفسية بمراكز مكة الصحية

‬ضمن مبادرات التحول المؤسسي في القطاع الصحي، وعملاً بتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة وسهولة الحصول عليها من قبل المستفيدين، دشن الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي أحد مشاريع الأنظمة التخصصية بنموذج الرعاية الصحية الحديث وهو مشروع تعزيز خدمات رعاية الصحة النفسية في مراكز الرعاية الأولية وذلك بالتعاون مع الإدارة التنفيذية الطبية المنفذة للمشروع.

ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية وتسهيل الوصول لها وتحسين خدماتها بمراكز الرعاية الأولية المجهزة، حيث تم اختيار خمس مراكز صحية وسطية وهي: مركز صحي شارع الحج، مركز صحي بطحاء قريش، مركز صحي الهنداوية، مركز صحي التخصصي، مركز صحي الشرائع.

وتقوم هذه المراكز الخمس باستقبال جميع حالات الأمراض النفسية المحولة من المراكز الأخرى؛ لتقديم الاستشارات والخدمات للمستفيدين من خلال أطباء مدربين ومجهزين وذلك بغرض تجويد الخدمة وتخفيف العبء على المستشفيات.

وفي حال كانت الحالات متقدمة يتم تحويلها إلى المستشفيات من خلالهم بطريقة منظمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الزكاة والضريبة والجمارك" تطلق الرحلة التعليمية للاستيراد الجوي والبري والبحري

"الزكاة والضريبة والجمارك" تطلق الرحلة التعليمية للاستيراد الجوي والبري والبحري

"ملكية العلا" تعتزم التركيز على قطاع العمارة في أسبوع دبي للتصميم

"ملكية العلا" تعتزم التركيز على قطاع العمارة في أسبوع دبي للتصميم

كشفهم جاسوسُهم.. "العليا الأمريكية" تنظر قضية رفعها مسلمون حول مراقبة "إف بي آي" للمساجد

كشفهم جاسوسُهم.. "العليا الأمريكية" تنظر قضية رفعها مسلمون حول مراقبة "إف بي آي" للمساجد

أمير الرياض بالنيابة: المملكة تعيش نهضة غير مسبوقة وإنجازات استثنائية وتنمية شاملة

أمير الرياض بالنيابة: المملكة تعيش نهضة غير مسبوقة وإنجازات استثنائية وتنمية شاملة