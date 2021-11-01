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ميسي يعلنها.. أرغب في العودة إلى برشلونة مرة أخرى

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ميسي يعلنها.. أرغب في العودة إلى برشلونة مرة أخرى ميسي يعلنها.. أرغب في العودة إلى برشلونة مرة أخرى

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أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان عن رغبته في العودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني من جديد.

وقال ميسي خلال حوار مع صحيفة «سبورت» الكتالونية :«نعم أريد العودة إلى برشلونة مرة أخرى، لطالما قلت إنني أرغب في مساعدة النادي بأي طريقة ممكنه وتضيف له».

وأضاف:«أو أن اصبح سكرتيرًا فنيًا للنادي في مرحلة ما، لا أعرف اذا كان هذا سيحدث مع برشلونة أم لا، واذا كان هناك احتمال فأتمنى مساعدة النادي».

وتابع: «برشلونة الفريق الذي أحبه، وأحب ان يكون في أفضل حال وان يتطور ويستمر في كونه أحد أفضل أندية العالم».

يذكر أن ميسي مثل برشلونة خلال الفترة من 2004 حتى 2021 ليصبح الهداف التاريخي للفريق الكتالوني وأحد أساطيره، حيث قاد الفريق لـ10 ألقاب دوري إسباني، و4 دوري أبطال أوروبا، بإجمالي 34 بطولة أوروبية ومحلية ودولية.

وكان رحيل «البرغوث» عن برشلونة مفاجأة مدوية في الوسط الرياضي العالمي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، بسبب نظام سقف الرواتب الذي حددته رابطة الدوري الإسباني «لاليجا» وبسبب الأزمات المالية الطاحنة لبرشلونة بعد نهاية عقده.

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