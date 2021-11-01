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لبنان تدعو للحوار لحل الأزمة بين البلدين بسبب تصريحات جورج قرداحي

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لبنان تدعو السعودية للحوار لحل الأزمة بين البلدين بسبب تصريحات جورج قرداحي لبنان تدعو للحوار لحل الأزمة بين البلدين بسبب تصريحات جورج قرداحي

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دعا وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، إلى الحوار لحل الأزمة بين البلدين على خلفية تصريحات لوزير الإعلام جورج قرداحي.

وأضاف الوزير اللبناني، إن المشاكل بين الدول الصديقة والشقيقة لا يمكن حلها إلا بالحوار والتواصل والثقة ولكن ليس بإرادة الفرض وهذا يسري على لبنان والسعودية، مضياف«الدعوة خاصة بحل كل المشاكل العالقة وليس الإشكال الأخير فقط لكي لا تتكرر الأزمة ذاتها في كل مرة».

وأعلنت السعودية، مساء الجمعة، استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور مع ط السفير اللبناني لدى المملكة 48 ساعة للمغادرة، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي.

المصرى اليوم

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