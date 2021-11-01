وزير الزراعة: الحملة القومية للنهوض بالقمح تسهم في استنباط أصناف جديدة تمتاز بإنتاجية عالية

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أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاثنين، أن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، تعتبر من أهم البرامج التي تساهم بشكل كبير في التحسين من أجل التوسع الرأسي، بالمساهمة في استنباط أصناف جديدة من المحصول تمتاز بالإنتاجية العالية، ومقاومة الامراض والتاقلم مع التغيرات المناخية المختلفة.

وأكد «القصير» خلال الاحتفال بختام الحملة القومية للقمح وتكريم أفضل المنتجين على أهمية تكثيف حملات توعية المزارعين لاتباع النظم الزراعية الحديثة، والممارسات الزراعية الجيدة، من خلال وسائل الارشاد الزراعي المختلفة، وتأهيل المزارع الذي يتم تنفيذ الحقل الارشادي في ارضه، اليوم الاثنين، أن يكون خير مرشد للمزارعين من حوله.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة التوسع في عمليات إنتاج التقاوي الجيدة وتغطية كل القرى والمحافظات، لدعم المزارعين وتحقيق أعلى انتاجية تسهم في تقليل الفجوة الغذائية وفاتورة الاستيراد، مشيرًا إلى أهمية التحول إلى نظم الري الحديث، لما لها من فوائد هامة، على رأسها زيادة الانتاجية وخفض التكلفة، وترشيد استخدامات المياه.

وأشار «القصير» إلى أن القيادة السياسية تولى هذا المشروع اهتمامًا بالغًا، كما تموله بقروض يتم سدادها على 10 سنوات وبدون فائدة، مشيدًا بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ووزارة التعليم العالي والجهات المعاونة المحلية والدولية في تنفيذ أكثر من 8000 حقل ارشادي على مستوى الجمهورية.

ووجه وزير الزراعة الشكر للمزارعين الذين يواصلون العمل لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مؤكدًا أن الزراعة أصبحت من القطاعات الاستراتيجية التي تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة نظرا لدورها في دعم الاقتصاد الوطني واستيعاب العمالة، كما أنها المصدر الرئيسي للغذاء وتوفير المواد الخام لمعظم الصناعات الأخرى.

من ناحيته، قال د .محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن المركز سوف يسعى إلى زيادة إنتاجية الفدان من القمح العام المقبل، وتنفيذ توجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن، مشيدًا بجهود الباحثين في المركز وأبحاثهم التطبيقية في خدمة المجتمع.

من جانبه، أكد الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية، أن الدور الرئيسي للمعهد هو استباط أصناف وهجن جديدة من المحاصيل المختلفة تتميز بالانتاجية العالية والمقاومة الاجتهادات البيئية والحيوية، مشيرًا إلى أن المعهد منذ عام 1981 وحتى الآن قام باستنباط 54 صنف بالإضافة إلى 5 أصناف جديدة تحت التسجيل حاليا.

حضر حفل التكريم الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والدكتور نصرالدين العبيد مدير المركز العربي للدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب وقيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

الاحتفال بختام الحملة القومية للقمح وتكريم أفضل المنتجين

الاحتفال بختام الحملة القومية للقمح وتكريم أفضل المنتجين

الاحتفال بختام الحملة القومية للقمح وتكريم أفضل المنتجين

الاحتفال بختام الحملة القومية للقمح وتكريم أفضل المنتجين