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وزيرة البيئة تكشف أسباب اختيار شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي

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وزيرة البيئة تكشف أسباب اختيار شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي وزيرة البيئة تكشف أسباب اختيار شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاثنين، أن اختيار مدينة السلام الخضراء «شرم الشيخ» لاستضافة المؤتمر لأنها دائمًا ما تحمل قصصًا استثنائية يمكن أن ترويها، حيث تحولت من قرية ساحلية صغيرة إلى مدينة عالمية تحتضن عدد كبير من المؤتمرات الدولية التي تعزز العمل المشترك بين دول العالم لتحقيق السلام والتنمية-من بينها مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP14، الذي عقد عام 2018- علاوة على تمتعها بالمناظر الطبيعية والخلابة، فحازت على اهتمام العالم، مما جعلها تحصل على جائزة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) باعتبارها «مدينة السلام على مستوى العالم.

وأشارت «فؤاد» أن مدينة شرم الشيخ مثالا للحياة المستدامة والخضراء، حيث سعت على مدار سنوات لحماية مدينة شرم الشيخ لتظل على طبيعتها الساحرة، فأطلقت وزارة البيئة حملة «ايكو ايجيبت» للترويج للسياحة البيئة خاصة وأن مدينة شرم الشيخ تحوي محمية رأس محمد أول محمية طبيعية تعلن بمصر ومحمية نبق الغنيتان بالتنوع البيولوجي المميز، وتقع بالقرب منها محمية أبوجالوم المتفردة والمتميزة وتضم البحيرة الزرقاء (البلو لاجون) أحد مواقع السباحة المميزة، ومنطقة سانت كاترين المتفردة في طبيعتها وتراثها الديني والتاريخي.

وتابعت «فؤاد» أن مدينة شرم الشيخ تضم مركز المؤتمرات الدولية كتجربة جديدة كليًا، تدمج بين الطبيعة الخلابة للمدينة وتكنولوجيا المستقبل، حيث تم تصنيفه من بين أكثر الأماكن تقدمًا ونجاحاً بمنطقة الشرق الأوسط، وقد تمت توسعته في عام 2018 وتضمنت عملية التطوير إمداد مركز المؤتمرات الدولية بتقنيات متقدمة وبنية تحتية تكنولوجية، وتقنيات الإضاءة وأدوات البث الحي للفعاليات».

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