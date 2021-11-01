حالة شفاء و5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في شمال سيناء

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سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الاثنين، حالة شفاء و5 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء في بيان إنه تم تسجيل حالة شفاء من فيروس كورونا ليصل عدد حالات الشفاء إلى 3539 حالة منذ بداية الجائحة، بجانب تسجيل 5 حالات إيجابية ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 696 حالة منذ بداية الجائحة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 273 حالة.

وأشار إلى وجود 20 حالة تحت الحجز بالمستشفيات و58 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس. وطالب المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والحصول على لقاح كورونا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.