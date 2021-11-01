تعليم القليوبية تتطمئن على الوجبة الغذائية لطلاب المدارس

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تفقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية عددا من مدارس إدارة بنها للنهوض بالعملية التعليمية حيث أطمأن على سلامه الوجبه الغذائية وملاعب المدرسه وصاله الچيم ودفاتر التحضير المعلمين وتفقد الفصول.

كما تفقد مدرسة الشهيد إبراهيم أحمد محمد الحديثة وتم رصد العديد من السلبيات الموجودة بالمدرسة وأعطى إدارة المدرسة مهله لمدة ٤٨ ساعة لإزالة تلك السلبيات وسوف يتم الرجوع إلى المدرسة لمعرفه ما تم عمله في هذا الشأن. وتفقد مدرسة بنها الفنية المتقدمة التجارية وتابع سير العملية التعليمية داخل المدرسة ودخل وكيل الوزارة الفصول وشدَّد على ضرورة تكثيف المتابعة والإلتزام بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، والاهتمام بمستوى النظافة داخل المدارس بالتواصل والتعاون مع مديري الإدارات التعليمية.

كما شدد على انتظام العملية التعليمية يوميًّـا مع خفض الكثافات المرتفعة والتأكيد على الإشراف اليومي وتسجيل غياب الطلاب وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب حفاظًـا عليهم، وغلق الأبواب فور دخول الطلاب للمدرسة ووضع مواعيد محددة لدخول أولياء الأمور لإنهاء الأمور المتعلقة بذويهم حفاظًـا على الصحة العامة للطلاب ومراجعه جميع اعمال الصيانه الدوريه والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار والتقلبات الجوية. وفى السياق قامت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بزيارة إدارة القناطر الخيريسة التعليميه يرافقها عايده جبريل مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية.

وتابعت وكيل المديرية سير وانتظام العملية التعليمية ببعض مدارس الإدارة مشددا على تكثيف المتابعات المستمرة. وتفقدت مدرسة شلقان الإبتدائية المشتركة حيث تم إختيار المدرسة كمعسكر للإيواء ضمن عدد من المدارس التي تم اختيارها على مستوى المحافظة في حالة حدوث فيضانات أو طوارئ بالمحافظة كما أكدت على أنها ستواصل جولاتها المفاجئة لمتابعة سير انتظام العمل داخل المدارس والإدارات التعليمية.