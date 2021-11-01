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مصرع مزارع سقط داخل بئر 15 مترا في قنا

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مصرع مزارع سقط داخل بئر 15 مترا في قنا مصرع مزارع سقط داخل بئر 15 مترا في قنا

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لقي مزارع مصرعه الاثنين اثر سقوطه داخل بئر عمقه 15 مترًا، بقرية العليقات بمركز قوص. وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بمصرع «سعد. ب. ع» 57 عامًا، مزارع بقرية العليقات في قوص.

تبين من التحريات أن المجنى علية كان يتفقد زراعته وجمع علف للحيوانات، وسقط داخل بئر إرتوازي لري الأرض الزراعية عمقه 15 مترًا بقرية العليقات فتم انتشال جثته ونقلها إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع «سعد بشير على خليل»، 57 عامًا، مزارع، سقط في بئر بقرية العليقات في قوص.

وتبين بعد الفحص أن المزارع كان يتفقد زراعته وجمع علف للحيوانات، وسقط داخل بئر إرتوازي لري الأرض الزرعية عمقه 15 مترًا بقرية العليقات، تم انتشال جثته وتقرر نقلها إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

المصرى اليوم

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