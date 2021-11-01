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طائرة تابعة للخطوط تصطدم بأحد أوناش الخدمة الأرضية بمطار القاهرة

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طائرة تابعة للخطوط السعودية تصطدم بأحد أوناش الخدمة الأرضية بمطار القاهرة طائرة تابعة للخطوط تصطدم بأحد أوناش الخدمة الأرضية بمطار القاهرة
أثناء استعدادها للإقلاع إلى الرياض.. بلا تلفيات

طائرة تابعة للخطوط السعودية تصطدم بأحد أوناش الخدمة الأرضية بمطار القاهرة

قالت وسائل إعلام محلية مصرية: إن طائرة تابعة للخطوط الجوية اصطدمت بأحد أوناش الخدمة الأرضية على مهبط أرض مطار القاهرة، أثناء استعدادها للإقلاع إلى الرياض، ولم يؤثر ذلك على الطائرة التي استكملت رحلاتها.
وطبقاً لمصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، فإن طائرة الخطوط السعودية لم يحدث بها أي تلفيات في جسم الطائرة، بسبب هذا الاصطدام مع "البوش باك"، وأقلعت الرحلة بعدها مباشرة في طريقها إلى المملكة السعودية، بعد انتهاء فحص منطقة الاصطدام، والتأكد من عدم إحداثها أي تلفيات في جسم الطائرة.
وأضافت المصادر أن الواقعة تعود إلى اصطدام طائرة الخطوط السعودية من طراز إيرباص A330- 300، كانت تستعد رحلتها رقم 313 للإقلاع بالركاب من مطار القاهرة في طريقها إلى السعودية، وأثناء إقلاع اصطدمت بأحد أوناش الخدمة على المهبط.
وتسبب هذا الحادث في تأخر إقلاع الرحلة لمدة ساعة، حتى التأكد من السلامة الفنية للطائرة، وعدم إحداث أي تلفيات بها تؤثر على سلامة الرحلة والركاب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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