"نتفليكس" تطلق أول برنامج لكتابة السيناريو بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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بالتعاون مع المجموعة الوطنية للصناعات الإبداعية

تستعدّ شركة "نتفليكس" للمشاركة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع المجموعة الوطنية للصناعات الإبداعية (NCIG) ش.ك.م.م وهي شركة إنتاج إقليمية لتدريب وتطوير مهارات كتّاب التّلفاز ومقرها الكويت.

ويستهدف التعاون الثنائي بين الشركتين إرشاد كتّاب برنامج "Lab 6x6"، وهو برنامج صُمّم لاحتضان ستة كُتّاب من الكويت والمملكة العربية السعودية، وتحويل أفكارهم إلى عروض جاهزة للتقديم في غضون ستة أسابيع، بحيث يكون الهدف النّهائي هو إتاحة الفرصة لكل كاتب أن يقدم مشروعه على "نتفليكس".

وقالت الزين الصباح رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية للمجموعة الوطنية للصناعات الإبداعية (NCIG): "يشرفني الإعلان عن الانطلاق الرسمي ل Lab 6x6 بالتعاون مع نتفليكس حيث تعتبر هذه الفرصة نقلة نوعية لمبدعينا الموهوبين لرعاية حرفتهم بما يتواكب مع معايير الصناعة العالمية، إضافة إلى إمكانية اختيار مشروعاتهم لتطويرها وإنتاجها من قبل أكبر مؤسّسة إنتاجية ترفيهية لتوزيع الفيديو عند الطّلب (SVOD)".

أضافت: "مصادقة نتفليكس على برنامج للكتاب يقام في الكويت، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يعتبر تأييدًا لتاريخ الدولة الرائد في مجال الإنتاج التلفزيوني، كما أنه شهادة على التزام نتفليكس بتنمية المواهب الإبداعية المحتملة لكتابنا الإقليميين".

أضافت "الصباح": "رغم أن مركز برنامجنا هو الكويت، إلا أننا نستهدف الإبداعات في المجتمع السعودي. من خلال دمج المبدعين السعوديين بنظرائهم الكويتيين، هذا البرنامج الفريد يهدف إلى مد جسور الإبداع التي طال انتظارها، وإرساء قواعد التعاونات المطلوبة لإنعاش صناعتنا المشتركة القائمة على المحتوى، والسماح لقصص اقليمنا بإلهام وترفيه مشاهدي العالم".

بدوره، قال مدير قسم تطوير واستثمار المواهب الإبداعية العالمية في منصة نتفليكس كريستوفر ماك: "نؤمن في نتفليكس بأن القصص العظيمة قد تأتي من أي مكان وقد تُعشق في كل مكان، حتى أعظم الكتاب يحتاجون إلى تقويم خطواتهم بما يتلاءم مع الصناعة، وبالتالي مع المشاهدين".

وأضاف"ماك": "من خلال شراكتنا مع المجموعة الوطنية للصناعات الإبداعية (NCIG)، سنجلب خبراءنا العالميين المتخصصين في المحتوى الإبداعي العالمي، لشحذ براعة صناع المحتوى الإقليميين، وإمدادهم بالأدوات اللازمة لسرد أفضل نسخة من قصصهم. خاصة وان "نتفليكس" ملتزمة بالاستثمار في الحكايات العربيّة والمواهب على المدى الطّويل".

وختم: "يمتلك العالم العربي كمية هائلة من المواهب المذهلة التي كان تمثيلها قاصرًا على المنصّات العالميّة، من خلال برنامج الكتاب Lab 6x6، نتمنى منح أصوات جديدة فرصة لتسرد قصصها".