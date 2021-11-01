تقود السيارة بنفسها رغم نصيحة الأطباء.. الملكة إليزابيث تتجول حول قلعة ويندسور

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ظهرت للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وهي تقود السيارة بنفسها وتتجول حول ضيعتها بقلعة وندسور، وفقا لصحيفة الميرور البريطانية في تقرير لها اليوم الاثنين.

وأشار التقرير إلى أن الملكة البالغة من العمر 95 عاما، تظهر في الصورة المنشورة على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي البريطانية خلف عجلة قيادة السيارة وهي ترتدي غطاء رأس «إيشارب» ونظارة شمسية.

كان الأطباء نصحوا الملكة بالاستجمام والراحة وتجنب الزيارات الرسمية لمدة أسبوعين على الأقل، مما أثار حالة من القلق على صحة الملكة، التي تعد الأكثر بقاء على عرش المملكة المتحدة .

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تصريحات إلى القناة الرابعة الإخبارية إنه تحدث إلى الملكة الأربعاء الماضي، مضيفا :«تحدثت إلى الملكة وهي في حالة طيبة للغاية، وذلك ردا على تساؤلات ومخاوف بشأن صحة إليزابيث، وفقا لتقارير نشرتها وسائل إعلام بريطانية اليوم السبت من بينها صحيفة دايلي ميل.

وفي الشهر الماضي، اضطرت ملكة بريطانيا لإلغاء بعض الارتباطات المزمعة وقضت ليلة في المستشفى بسبب وعكة صحية غير محددة، لا صلة لها بكوفيد-19، وكانت تلك هي أول ليلة تقضيها بمستشفى منذ سنوات.

وقال قصر بكنجهام إن أطباءها أمروها بالراحة وتجنب الزيارات الرسمية لمدة أسبوعين على الأقل، ومن بين الارتباطات التي اضطرت للانسحاب منها حفل استقبال بمناسبة افتتاح قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب26)، التي تنطلق اليوم الاثنين في اسكتلندا. ولا تزال الملكة، المعروفة بصحتها الجيدة، تشارك في عدد من اللقاءات الجماهيرية الافتراضية بطريق الفيديو، وتبدو فيها سعيدة وبصحة جيدة.