منها مشاكل جودة الخدمات الصوتية : اسباب تغريم شركات المحمول 25 مليون جنيه

اصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقرير جودة خدمات الاتصالات في الربع الثالث لعام ٢٠٢١ (الفترة من يوليو إلى سبتمبر ٢٠٢١).

حيث تم إجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد 81 منطقة (مدينة وحي) لكل مشغل،و تم رصد تحسن جودة الخدمة في 3 مناطق بنهاية شهر سبتمبر 2021، مقارنة بنهاية شهر يونيو 2021، ويأتي التحسن نتيجة للإجراءات التي اتخذها الجهاز بالتنسيق مع المشغلين فيما يتعلق بجودة خدمات الصوت والبيانات.

رصد مخالفات شركات المحمول لمشاكل في جودة الخدمات الصوتية

قال التقرير انه تم رصد المناطق التي تعاني من مشاكل في جودة الخدمات الصوتية في الربع الثالث من عام ٢٠٢١ :

فودافون: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد إجمالي عدد 28 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها القاهرة والدلتا والقناة.

أورانج: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 44 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الدلتا والصعيد والإسكندرية.

اتصالات: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 32 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الصعيد والدلتا والإسكندرية.

وي: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 33 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الجيزة والإسكندرية والدلتا.

وفي مؤشرات قياس جودة الخدمات الصوتية:

• مؤشر عدم بدء المكالمة:

وهو مؤشر يقيس نسبة نجاح القدرة على بدء المكالمات، حيث بلغ إجمالي عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة الصوتية فيما يتعلق بمؤشر عدم بدء المكالمة:

• 54 منطقة لشهر يوليو مقسمة كالآتي (19 مناطق لشركة فودافون – 16 منطقة لشركة أورانج – 8 منطقة لشركة اتصالات – 11 منطقة لشركة وي)

• 75 منطقة لشهر أغسطس مقسمة كالآتي (5 منطقة لشركة فودافون – 27 منطقة لشركة أورانج – 15 منطقة لشركة اتصالات – 28 منطقة لشركة وي)

• 70 منطقة لشهر سبتمبر مقسمة كالآتي (4 مناطق لشركة فودافون – 24 منطقة لشركة أورانج – 9 منطقة لشركة اتصالات – 33 منطقة لشركة وي)

تم رصد تحسن في عدد المناطق المتأثرة بسوء جودة الخدمة في مؤشر عدم بدء المكالمة لشركة فودافون في شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021، وتم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر عدم بدء المكالمة لشركات اورانج بواقع 8 مناطق، اتصالات بواقع منطقة واحدة، ووي بواقع 22 منطقة في شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021.

• مؤشر جودة صوت المكالمة:

وهو مؤشر يقيس درجة نقاء الصوت أثناء اجراء المكالمات، حيث بلغ عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة الصوتية فيما يتعلق بمؤشر جودة صوت المكالمة:

• 3 مناطق لشهر يوليو مقسمة كالآتي (منطقة واحدة لشركة أورانج - منطقتين لشركة وي)

• 3 مناطق لشهر أغسطس مقسمة كالآتي (منطقة واحدة لشركة أورانج – منطقتين لشركة اتصالات)

• 6 مناطق لشهر سبتمبر مقسمة كالآتي (منطقتين لشركة فودافون – منطقتين لشركة أورانج – منطقتين لشركة اتصالات)

تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر جودة صوت المكالمة لشركة وي في شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021، وتم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر جودة صوت المكالمة لشركات فودافون بواقع منطقتين، اورانج بواقع منطقة واحدة، واتصالات بواقع منطقتين في شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021.

• مؤشر عدم اكتمال المكالمة:

وهو مؤشر يقيس نسبة نجاح اكتمال المكالمات الجارية بدون انقطاع، حيث بلغ إجمالي عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة الصوتية فيما يتعلق بمؤشر عدم اكتمال المكالمة:

• 8 مناطق لشهر يوليو مقسمة كالآتي (منطقة واحدة لشركة فودافون – منطقة واحدة لشركة أورانج - 3 مناطق لشركة اتصالات – 3 مناطق لشركة وي)

• 9 مناطق لشهر أغسطس مقسمة كالآتي (منطقة واحدة لشركة فودافون – منطقتين لشركة أورانج – 4 مناطق لشركة اتصالات – منطقتين لشركة وي)

• ١٠ مناطق لشهر سبتمبر مقسمة كالآتي (منطقة واحدة لشركة أورانج – 6 مناطق لشركة اتصالات – ٣ مناطق لشركة وي)

تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر عدم اكتمال المكالمة لشركة فودافون، مع ثبات عدد المناطق المتأثرة لشركتي اورانج، ووي في شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021، وتم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر عدم اكتمال المكالمة لشركة اتصالات بواقع 3 مناطق في شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021.

مؤشر قياس سرعة تنزيل البيانات Download:

• متوسط سرعة تنزيل البيانات

لوحظ الثبات النسبي لمتوسط سرعة تنزيل البيانات للشركات الأربعة (فودافون، اورانج، اتصالات، ووي) في شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021، حيث تبين ما يلي:

• ارتفع متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة فودافون في شهر سبتمبر ليصبح 27 ميجابايت في الثانية مقارنة بــ 26 ميجابايت في الثانية بشهر يوليو.

• استقر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة أورانج خلال الربع الثالث لعام 2021 عند سرعة 26 ميجابايت في الثانية.

• استقر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اتصالات خلال الربع الثالث لعام 2021 عند سرعة 25 ميجابايت في الثانية.

• ارتفع متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة وي في شهر سبتمبر ليصبح 27 ميجابايت في الثانية مقارنة بــ 26 ميجابايت في الثانية بشهر يوليو.

ومن الجدير بالذكر ان أقل سرعات تنزيل بيانات تم تسجيلها وفقا لكل مشغل "مع ملاحظة ان الحد الأدنى المقبول هو 5 ميجابايت /ثانية" بلغت كالآتي:

• فودافون: 4 ميجابايت/ثانية خلال شهري يوليو وأغسطس 2021، و5 ميجابايت/ثانية بشهر سبتمبر 2021.

• اورانج: 6 ميجابايت/ثانية خلال شهر يوليو 2021، و5 ميجابايت/ثانية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2021.

• اتصالات: 6 ميجابايت/ثانية خلال الفترة الربع الثالث لعام 2021.

• وي: 7 ميجابايت/ثانية خلال الفترة الربع الثالث لعام 2021.

إجراءات اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين

1. إصدار مخالفات لشركات المحمول لتجاوز معايير جودة خدمات الاتصالات وفقا للتراخيص الممنوحة لهم

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإصدار مخالفات لشركات المحمول لتجاوز معايير مؤشرات جودة خدمات الاتصالات، مما نتج عنه تغريم الشركات بحوالي 25 مليون جنيه مصري.

2. دخول 641 محطة جديدة للخدمة بعد اعتمادها من الجهاز خلال الربع الثالث لعام 2021

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتماد 641 محطة جديدة خلال الربع الثالث 2021 بنسبة زيادة قدرها 62% مقارنة بالربع الثاني 2021، وذلك ضمن المنظومة الجديدة لتسريع إجراءات إنشاء محطات المحمول، مما يؤثر بشكل إيجابي على جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري.

3.بدء إجراءات تغطية 500 قرية بخدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالبدء في إجراءات تغطية 500 قرية بخدمات الجيل الرابع ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" بتكلفة تقديرية 1.5 مليار جنيه مصري، تمول من صندوق الخدمة الشاملة، ومن المتوقع الانتهاء منها قبل منتصف عام 2022.

4.إضافة مؤشر جديد لمعايير جودة الصوت لتواكب المؤشرات العالمية

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإضافة مؤشر جديد لمعايير جودة الصوت وهو مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة، مما ترتب عليه تحسن في هذا المؤشر بشكل عام للأربع شركات (فودافون، اورانج، اتصالات، ووي) حيث انخفض متوسط الوقت اللازم لبدء المكالمة بنسبة 27% في الربع الثالث 2021 مقارنة بالربع الثاني 2021، ليصل إلى حوالي 8 ثواني بحد أقصى.

مؤشرات استخدام خدمات الانترنت المحمول في مصر

مقارنة يوم في سبتمبر 2021 بيوم في سبتمبر 2020

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقرير مؤشرات استخدام خدمات الانترنت المحمول في سبتمبر 2021، وقد بلغ متوسط الاستهلاك الشهري للبيانات عبر شبكات الهاتف المحمول 2.4 جيجابايت بشهر سبتمبر 2021، بنسبة زيادة تقدر بـ 150% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تبين ما يلي:

1. تصفح الإنترنت وتنزيل المحتوى: وهي خدمة تصفح المواقع المختلفة مثل المواقع الإخبارية والتعليمية وغيرها، كما تشمل مشاهدة وتنزيل المحتوى والملفات المختلفة وتحديث البرامج من خلال تطبيقات التصفح (مثل انترنت اكسبلورير، جوجل كروم،..)، وبلغ عدد المستخدمين 33 مليون مستخدم، وعدد الزيارات يوميًا 1.7 مليار زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 60% مقارنة بسبتمبر 2020.

2. منصات التواصل الاجتماعي: وهي تطبيقات ومواقع تمكن مستخدميها من نشر أي محتوي (نصي او صوتي او مرئي او بيانات) ومشاركتها مع الآخرين (مثل الفيسبوك وتويتر،..)، وبلغ عدد المستخدمين 28 مليون مستخدم، عدد الزيارات مليار زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 16% مقارنة بسبتمبر 2020.

3. مشاهدة محتوى ترفيهي: وهي خدمة مشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية من خلال تطبيقات ومنصات تتخصص في خدمة بثّ الفيديوهات عبر الإنترنت (مثل نتفلكس وشاهد، واتش ات)، وبلغ عدد المشاهدين 22 مليون مشاهد، عدد الزيارات مليار زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 37% مقارنة بسبتمبر 2020.

4. محركات البحث: وهي خدمة البحث على الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع البحث المختلفة مثل ( Ask, Bing Google)، بلغ عدد المستخدمين 29 مليون مستخدم، وعدد الزيارات يوميًا 1.2 مليار زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 29% مقارنة بسبتمبر 2020.

5. دردشة الكترونية: وهي خدمة تبادل الرسائل (نصية، صوتية، فيديو) من خلال تطبيقات متخصصة عبر الانترنت مثل (واتس اب، تليجرام، فيس بوك ماسنجر،..)، وبلغ عدد المستخدمين 24 مليون مستخدم، وعدد الزيارات يوميًا 634 مليون زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 163% مقارنة بسبتمبر 2020.

6. ألعاب إلكترونية: وهى ألعاب الفيديو التي تتم ممارستها عبر الاتصال بشبكة الإنترنت (مثل بلاي ستيشن واكس بوكس،..)، وبلغ عدد اللاعبين 15 مليون لاعب، وعدد الزيارات يوميًا 161 مليون زيارة، بنسبة انخفاض في حجم الاستخدام تقدر بــ 20% مقارنة بسبتمبر 2020.

7. اجتماعات عن بعد: وهي خدمة إجراء الاجتماعات (الدراسية او الرسمية او اجتماعات العمل) عبر الإنترنت من خلال التطبيقات المختلفة مثل (Zoom، Microsoft teams، Hangout)، وبلغ عدد المستخدمين 1.2 مليون مستخدم، وعدد الزيارات يوميًا 255 مليون زيارة، بنسبة انخفاض في حجم الاستخدام تقدر بــ 21% مقارنة بسبتمبر 2020.

8. مقاطع فيديو ترفيهية: وهى مقاطع فيديو موسيقية/ صوتية ترفيهية قصيرة يتم تحميلها ومشاركتها من قبل المستخدمين عبر تطبيقات (مثل تيك توك، لايكى،..)، بلغ عدد المستخدمين 13 مليون صانع فيديو، وعدد الزيارات يوميًا 234 مليون زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 733% مقارنة بسبتمبر 2020.

9. التسوق الإلكتروني: وهي خدمة شراء السلع او الخدمات عبر الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع التسوق المختلفة (مثل امازون، جوميا،..)، بلغ عدد المتسوقين 5 مليون متسوق، وعدد زيارات التسوق 51 مليون زيارة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 59% مقارنة بسبتمبر 2020.

10. البريد الإلكتروني: وهى خدمة ارسال او استقبال الرسائل البريدية عبر الإنترنت (مثل جوجل ايميل، ياهو ايميل،..)، وبلغ عدد المستخدمين 12 مليون مستخدم، وعدد الزيارات يوميًا 128 مليون زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 63% مقارنة بسبتمبر 2020.

11. بحث في الخرائط: وهي خدمة البحث عن الأماكن وطرق الوصول اليها عبر تطبيقات الخرائط مثل ( Google Maps، Here we go، Waze)، وبلغ عدد المستخدمين 12 مليون مستخدم، وعدد الزيارات يوميًا 82 مليون زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 146% مقارنة بسبتمبر 2020.

12. بث فيديو مباشر: وهي خدمة البث المباشر (فيديو لايف) التي يتم مشاركتها مع المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، يوتيوب،..)، وبلغ عدد المستخدمين الذين قاموا ببث فيديو مباشر على منصات التواصل الاجتماعي 96 ألف صانع فيديو، وعدد الزيارات يوميًا 59 ألف زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 278% مقارنة بسبتمبر 2020.