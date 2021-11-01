بـ 1500 جنيه.. «الآثار» تعلن سعر جلسات تصوير حفلات الزفاف في الأماكن الأثرية

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أعلنت وزارة السياحة والآثار السعر المحدد للجلسات التصويرية الخاصة بحفلات الزفاف في الأماكن الأثرية في كافة أنحاء الجمهورية، اليوم الاثنين.

وقالت الآثار عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: «حددت وزارة السياحة والآثار سعر التصوير الفوتوغرافي لحفلات الزفاف بالأماكن الأثرية في جميع أنحاء مصر بعد موافقة السلطة المختصة بـ 1500 جنيه مصري في الساعة».

حددت وزارة السياحة والآثار سعر التصوير الفوتوغرافي لحفلات الزفاف بالأماكن الأثرية في جميع أنحاء مصر بعد موافقة السلطة المختصة بـ 1500 جنيه مصري في الساعة. pic.twitter.com/iM60iZAg1I