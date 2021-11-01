«أتريك» للتطوير العقاري تكسر حاجز الصمت وتعلق على الجدل المستمر حول حملتها الإعلانية الأخيرة

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لافتات قاتمة السواد تتخللها كلمات مبهمة غزت شوارع القاهرة وأثارت ردود أفعال متباينة قبل أن يتكشف تبعيتها لشركة «أتريك» للتطوير العقاري التي عمدت إلى اللجوء لهذا النمط الدعائي المثير للجدل لتواجه سيل من التعليقات ما بين مرحب للفكرة ومعارض لها نظرا لما تحمله تلك الكلمات من معاني تعكس حالة التوتر والقلق.

وبينما حرصت شركة «أتريك» للتطوير العقاري طوال الفترة الماضية على التزام الصمت التام وعدم التعليق على الجدل الدائر حيال حملتها الدعائية، قررت الشركة مؤخرا وضع نهاية لهذا الصمت وتوضيح فكرة الحملة ومدي اتساقها مع استراتيجية الشركة التي تستعد لدخول السوق المصري بوجه جديد تماما بعد أن قررت تغيير علامتها التجارية لتصبح «أتريك» بدلا من «الشركة العصرية للاستثمار العقاري».

وقال محمد خطاب رئيس القطاع التجاري بالشركة، أنه منذ قرار تغيير الاسم التجاري من «العصرية للاستثمار العقاري»، إلى المسمى الجديد «أتريك» للتطوير العقاري، وننحن نقوم بدراسات مستفيضة عن كل ما يتعلق باستراتيجيات العمل والقيم المؤسسية والتي ستخلق لنا فارقًا عن باقي شركات التطوير العقاري المنافسة، وأسفرت تلك الدراسات عن عدة قيم رئيسية تبني عليها استراتيجية الشركة، في مقدمتها ما تملكه من تاريخ طويل في تنفيذ مشروعات عقارية تم تسليمها قبل المعاد المتفق عليه مع العملاء، وبنفس الجودة والاشتراطات المطلوبة، وهو أمر قليل حدوثه في السوق حاليا، وصولا إلى الاهتمام بخدمات الصيانة وإدارة المشروعات بعد البيع والتسليم، ذلك لأننا كشركة نري أن المطور لا يجب أن يتوقف دوره عن تسليم الوحدات فقط، وانما يجب أن يمتد إلى إدارة هذا المجتمع العمراني والعمل على زيادة القيمة المضافة للمشروع.

وأضاف، في المقابل وجدنا عدة مشكلات يعاني منها العميل عند اتخاذ قرار الشراء، منها حالة الارتباك الشديدة والتوتر لاتخاذ قرار استثماري مهم ومكلف مثل شراء وحدة سكنية، لعدة أسباب بعضها يتعلق بالتخوف من قدرة الشركة المطورة على تسليم الوحدة في الموعد المتفق عليه وبنفس الجودة والمواصفات المحددة، ومن هنا جاءت فكرة الحملة الاعلانية، لتبرز في الجزء الأول منها حالة الارتباك والقلق عند العملاء وهي التي اثارت ردود فعل صادمة، والجزء الثاني منها يقول ان اختيار مشروعات شركة «أتريك» هو السبيل للخروج من تلك الحيرة واقتناص الفرصة في مشروع آمن ويحفظ حقوق واستثمارات العملاء.

وتابع، استخدامات كلمات مثل«worried»، أو «........» على لوحة سوداء كانت صادمة للكثيرين، وأثارت جدلا كبيرا فاق توقعتنا، ولكنها جاءت مبتكرة وحققت انتشارًا سريعا، لاسيما أنها تكشف عن أوجاع حقيقية في السوق، وخلال الجزء الثاني من الحملة نقول أن «أتريك» هي الحل لكل تلك المشكلات بما تملكه من تاريخ في تسليم مشروعات بجودة في التنفيذ وملاءة مالية للخروج به في نفس المواعيد المتفق عليها بل قبلها أيضا، واعتقد من خلال ردود الفعل الايجابية على الجزء الثاني من الحملة فان الرسالة اتضحت كثيرا.

خبرة تمتد لـ25 عاما في السوق العقارية

وأضاف محمد خطاب، رئيس القطاع التجاري، أن «أتريك» تمتلك باع طويل من العمل في المجال العقاري يمتد لما يقرب 25 عاما، سلمت خلاله أكثر من 20 برج سكني فاخر في أكثر المناطق تميزا في مصر الجديدة ومدينة نصر، وعندما بدأت الدولة طرح المشروعات العمرانية المتكاملة «الكومباوند»، سارعت بالحصول على قطعة أرض متميزة في مدينة الشروق تم عمل كومباوند «ديفينا جاردنز» الذي يضم 200 فيلا على مساحة 25 فدان، وتسليمه عام 2018، قبل معاده بعام كامل، وتتولي الشركة حاليا إدارة المشروع على أعلي مستوي من الكفاءة لتوفير بيئة مريحة وهادئة ومتكاملة الخدمات لقاطني المشروع، وجاري حاليا تأسيس شركة جديدة لإدارة المشروعات في ظل الخطط التوسعية التي تتبناها أتريك للتطوير العقاري، سيتم اطلاقها العام المقبل.

محفظة مشروعات سكنية وسياحية متطورة

وأشار محمد خطاب أن الشركة تمتلك محفظة مشروعات متنوعة باستثمارات تصل إلى 7 مليارات جنيه، يأتي في مقدمتها مشروع «» بورد ووك «أول مشروعات الشركة في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة ٤٥ فدان بمنطقة R7 باجمالى استثمارات ٤ مليارات جنيه ويضم ١٥٠٠ وحدة مختلفة المساحات، وبلغت نسبة الإنشاءات بالمشروع ٥٣ %، كما تم تسويق نحو ٧٥ %من الوحدات، لافتا انه سيتم فتح المرحلة الأخيرة للبيع قبل نهاية العام، كما يوجد بالمشروع مول تجاري يتم تنفيذه بفكر جديد ومختلف، ويعتبر مشروع منفصل عن مشروع «بورد ووك» على مساحة بنائية تصل ٣٠ ألف متر وسيتم طرحه خلال الربع الاول من ٢٠٢٢ المقبل، أما المشروع الثاني وهو «بوهو» السخنة الذي يقع بأكثر الأماكن تميزا بشاطئ رملي بطول ٢٥٠ متر على إجمالي مساحة ٢٠ فدان باستثمارات تقدر بنحو ١.٥ مليار جنيه، بإجمالي ٣٠٠ وحدة متنوعة المساحات، وبلغت نسبة التنفيذ بالمشروع ٦٢ % وسيتم تسليم المرحلة الاولى منه منتصف عام ٢٠٢٢، بالإضافة إلى أن المشروع يحتوى على فندق باستثمارات 250 مليون جنيه بسعة ١٠٠ غرفة فندقية على الشاطئ مباشرة ،وتم الاتفاق مبدئيا مع إحدى الشركات الإنجليزية الكبرى لإدارة وتشغيل الفندق وسيتم الإعلان عنها عقب توقيع العقد.

وأوضح أن الشركة تضخ 600 مليون جنيه في الأعمال الانشائية بالمشروعين حتي نهاية العام للإسراع بمعدلات التنفيذ وتسليم المشروعات قبل موعدها.

«أتريك» تستهدف اطلاق مشروعين خلال 2022.

وكشف رئيس القطاع التجاري عن خطة الشركة لإطلاق مشروعين جديدين خلال العام المقبل 2022، الأول في الساحل الشمالي حيث نتفاوض مع المجتمعات العمرانية الجديدة على مساحة 200 فدان بمنطقة رأس الحكمة، والمشروع الثاني بالقاهرة الجديدة على مساحة 70 فدان وسيتم توقيع عقود الأرض قريبا، وبعدها التعاقد مع احد المكاتب الاستشارية لوضع تصميم مختلف ومتميز عن المشروعات القائمة، وستكون استثماراته في حدود 6-7 مليارات جنيه.

اشادة واسعة بالتحركات الحكومية لتنظيم السوق

وأشاد محمد خطاب رئيس القطاع التجاري لشركة «أتريك» بالجهود الحكومية الأخيرة لتنظيم السوق العقارية، مشيرا إلى ان القطاع يساهم بحصة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تأثيره على الاقتصاد القومي عظيم سواء بالإيجاب في حالات الانتعاش أو بالسلب حال تعرضه للأزمات.

وتابع، أن عملية الإصلاح والتطوير لن تكون بالأمر السهل أو اليسير، بل نشفق عل صانعي القرار في مواجهة هذه الصناعة المحملة بموروث من الإهمال والفساد، مضيفا ان عملية الإصلاح يجب ان تنال كافة جوانب الصناعة من بينها انشاء قاعدة بيانات متكاملة عن قطاع العقارات وحجم التداولات بما يساعد المطورين على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، وأيضا سرعة خروج قانون اتحاد المطورين العقاريين إلى النور بما يملكه من اليات تسهم في ضبط السوق وتصفية الشركات غير الجادة وأيضا وضع علاقة تعاقدية متوازنة بين اطراف السوق.

الرقم الضريبي: ٠٤٢-١٦٦-٢٠٠

محمد خطاب رئيس القطاع التجاري بالشركة

مشروعات شركة أتريك