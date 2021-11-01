كونتي يقترب من خلافة نونو سانتوس في توتنهام

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أقترب الإيطالي كونتي، مدرب إنتر ميلان السابق، من قيادة فريق توتنهام هوسبتر، بعد إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتوس، صباح اليوم الإثنين.

وأعلن النادي اللندني رسميًا إقالة البرتغالي نونو إسبريتو سانتوس، اليوم الإثنينن بسبب سوء نتائج الفريق الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2021-2022، وأخرها الهزيمة أمام مانشستر يوناتيد 3-0 في الجولة الـ10 من البطولة.

ووفقًا للصحفي الإيطالي جاينلوكا دي مارزيو، فإن كونتي وصل الى مدينة لندن منذ قليل لبدء التفاوض على تولي المهمة بداية من المباراة المقبلة.

وأشار إلى أن كونتي سيجتمع مع مسؤولي توتنهام في حوالي الساعة الثالثة والنصف بالتوقيت المحلي، لتحديد التفاصيل الأخيرة في الاتفاق.

وأوضح أن النادي اللندني يخطط لإنهاء كل شيء مساء اليوم أو صباح الغد كحد أقصى، قبل الإعلان رسميًا عن التعاقد مع كونتي.

وأكدت العديد من التقارير، أن كونتي هو المرشح الأول لقيادة توتنهام خلفًا لنونو سانتو، لا سيما وأن المدرب الإيطالي كان على طاولة السبيرز في الصيف الماضي.