أخبار عاجلة

الاعتداء على سائق توصيل بادوات حادة في مرج الحمام -
"الزكاة والضريبة والجمارك" تطلق الرحلة التعليمية للاستيراد الجوي والبري والبحري -
"ملكية العلا" تعتزم التركيز على قطاع العمارة في أسبوع دبي للتصميم -
في لافتة إنسانية.. شيخ الأزهر والبابا تواضروس يحتفيان بأربع شخصيات أسهموا في كتابة أحداث تاريخية ووطنية..صور -
مسئولو"الإسكان" يتفقدون ١٧٧٦٠ وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة -
فرستابن يقتنص سباق المكسيك ويبتعد بالصدارة -
الجيش الإسرائيلي يطور تطبيقًا لتشخيص وجوه الفلسطينيين -
محمد عادل يكشف لماذا لم يطرد زيزو وطارق حامد في مباراة القمة؟ -
انضمام حجازي وريان للتدريبات الصباحية للمنتخب -
كشفهم جاسوسُهم.. "العليا الأمريكية" تنظر قضية رفعها مسلمون حول مراقبة "إف بي آي" للمساجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«عاري الصدر».. محمد رمضان يرقص وسط فرقته استعداداً لحفله الليلة في ()

Print
«عاري الصدر».. محمد رمضان يرقص وسط فرقته استعداداً لحفله الليلة في السعودية (فيديو) «عاري الصدر».. محمد رمضان يرقص وسط فرقته استعداداً لحفله الليلة في ()

لاقتراحات اماكن الخروج

أجرى الفنان محمد رمضان البروفة الأخيرة، قبل ساعات من حفله الذي يقام مساء اليوم الإثنين، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية .

شارك محمد رمضان جمهوره ومتابعيه، مقطع نشره عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، من تحضيراته للحفل، إذ ظهر وهو يرقص عاريًا برفقة فرقته الاستعراضية على خشبة المسرح، على أنغام أغنيته الشهيرة «على الله».

وعلق «رمضان»، على الفيديو، قائلًا: «من البروڤة الأخيرة لحفل افتتاح موسم الرياض 2021.. ثقة في الله نجاح يليق بالجمهور الكبير».

على جانب آخر، كان محمد رمضان طرح مؤخرا أغنية «جو البنات» مع المنتج الموسيقي العالمي ريدوان، والمطرب المغربي نعمان بلعياشي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الإسكان يتابع المشروعات السكنية والخدمية بمدينة العلمين الجديدة (فيديو)

وزير الإسكان يتابع المشروعات السكنية والخدمية بمدينة العلمين الجديدة (فيديو)

بعد هذا الفيديو.. هل تؤخر شحن حقائبك على الطائرة؟

بعد هذا الفيديو.. هل تؤخر شحن حقائبك على الطائرة؟

فيديو.. ترَك الانتشار الأمني ليفحط بمدرعته في شوارع بغداد

فيديو.. ترَك الانتشار الأمني ليفحط بمدرعته في شوارع بغداد

"أمازون السعودية" تكشف عن عروض 11.11 مع خصومات تصل إلى 70%

"أمازون السعودية" تكشف عن عروض 11.11 مع خصومات تصل إلى 70%