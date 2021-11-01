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أجرى الفنان محمد رمضان البروفة الأخيرة، قبل ساعات من حفله الذي يقام مساء اليوم الإثنين، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

شارك محمد رمضان جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، من تحضيراته للحفل، إذ ظهر وهو يرقص عاريًا برفقة فرقته الاستعراضية على خشبة المسرح، على أنغام أغنيته الشهيرة «على الله».

وعلق «رمضان»، على الفيديو، قائلًا: «من البروڤة الأخيرة لحفل افتتاح موسم الرياض 2021.. ثقة في الله نجاح يليق بالجمهور الكبير».

على جانب آخر، كان محمد رمضان طرح مؤخرا أغنية «جو البنات» مع المنتج الموسيقي العالمي ريدوان، والمطرب المغربي نعمان بلعياشي.