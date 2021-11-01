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"تقويم التعليم" توقّع اتفاقية تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي مع أكاديمية stc

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"تقويم التعليم" توقّع اتفاقية تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي مع أكاديمية stc "تقويم التعليم" توقّع اتفاقية تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي مع أكاديمية stc
في سياق الارتقاء بجودة المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار" اليوم، اتفاقية الاعتماد المؤسسي مع أكاديمية stc، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، والرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد، في مقر الأكاديمية بالرياض.

وتتضمّن الاتفاقية التي وقّعها من جانب الهيئة المدير التنفيذي المكلف لمركز "مسار" الدكتور محمد الخيري، ومن جانب الأكاديمية نائب الرئيس وعميد الأكاديمية الدكتورة موضي الجامع، تنفيذ إجراءات عمليات الاعتماد المؤسسي لأكاديمية stc بناءً على معايير الاعتماد المؤسسي المعتمدة لدى الهيئة.

وتأتي الاتفاقية ضمن مساهمة الهيئة الفاعلة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في تصنيف مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، للارتقاء بجودة المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وزيادة التفاعل محلياً ودولياً، ورفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية.

يُذكر أن الهيئة، ممثلةً بمركز "مسار" تسعى في أعمالها إلى التكامل مع برنامج تنمية القدرات البشرية لتحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل، وضمان المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، ودعم مشاركة أرباب العمل وأصحاب المصلحة في بناء البرامج التدريبية وتطويرها وربطها مع احتياجات سوق العمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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