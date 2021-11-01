للمرة الأولى منذ بداية كوورنا.. 3 دول تخفف قيود السفر الدولية بدرجة كبيرة

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قامت كل من تايلاند وأستراليا وإسرائيل بتخفيف القيود على السفر الدولي اليوم بدرجة كبيرة، وذلك للمرة الأولى منذ 18 شهرا فيما يعد اختبارا كبيرا للطلب على السياحة والسفر في العالم وسط جائحة فيروس كورونا.

ويتناقض هذا التخفيف للقيود مع تشديد إجراءات الإغلاق العام في مناطق أخرى من العالم خاصة في شرق أوروبا الذي سجل إصابات بأعداد قياسية، وكذلك في أجزاء من الصين التي لا تتهاون بأي شكل في تطبيق قيود الجائحة رغم الإصابات القليلة نسبيا في البلاد، وفقا لتقرير نشرته اليوم وكالة رويترز للأنباء .

ووصل مئات السائحين الأجانب المطعمين إلى العاصمة التايلاندية التي لا تطبق الحجر الصحي على القادمين من الخارج بعد أن وافقت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا على قدوم الزائرين من أكثر من 60 دولة من بينها الصين والولايات المتحدة.

وهناك عدد من الدول الأوروبية أيضا على القائمة في وقت تسعى فيه تايلاند، وهي إحدى الدول السياحية الرئيسية في آسيا، للاستفادة بالزائرين الهاربين من متاعب الطقس الشتوي في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

وفي سيدني، رحب أقارب وأصدقاء بالمئات من المواطنين العائدين من الخارح لأول مرة دون إذن أو حاجة إلى حجر صحي منذ أبريل نيسان 2020. وقال إيثان كارتر القادم من لوس أنجلوس «هذا الأمر مثير إلى حد ما.. عدت لأرى أمي لأنها ليست على ما يرام».

وخففت إسرائيل أيضا قيود السفر اليوم الاثنين لكن يجب على السائحين قراءة التعليمات قبل الحجز، حيث قالت الحكومة الإسرائيلية على تويتر بجانب قلب أزرق كبير «مرحبا بكم في إسرائيل، نفتقدكم يا رفاق».

كما يسمح بدخول السائحين الأفراد إذا كانوا تلقوا جرعة تنشيطية من لقاح مضاد لكوفيد-19 لكن بشرط ألا تكون ستة أشهر مرت قبل تلقي آخر جرعة.

وفي الشرق الأقصى أفادت وسائل إعلام محلية أن كوريا الجنوبية طبقت قواعد جديدة بهدف انتقال المواطنين إلى حالة «التعايش مع كوفيد-19»، والتي أعلنت عنها اليوم، ومن بينها تخفيف سلسلة من القيود وإبراز وثائق التطعيم في الأماكن الأكثر خطورة مثل صالات الألعاب الرياضية وحمامات البخار والحانات.

ولكن هذا التحول الجديد في السياسات يأتي بعد حصول أكثر من 75 %من سكان البلاد على التطعيم الكامل. ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من القواعد الجديدة لمدة شهر بجانب خطط لإلغاء جميع القيود بحلول فبراير.