مناورات لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشمالية

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علن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن جيش الاحتلال بدأ صباح اليوم، مناورات عاجلة هيئة لفحص كفاءة وجاهزية قوات الاحتياط في القيادة الشمالية.

وحسبما نقله موقع «روسيا اليوم» قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له الإثنين: «بدأ صباح اليوم امتحان هيئة الأركان المفاجئ لفحص كفاءة وجاهزية قوات الاحتياط في القيادة الشمالية».

ولفت البيان إلى أنه «خلال المناورة سيتم إجراء اتصالات وإرسال رسائل نصية لاستدعاء جنود الاحتياط ومتابعة الاندماج في وحداتهم، وستكون هناك حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية في الشمال».