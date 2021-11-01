أبو الغيط يؤكد أهمية دور اللجنة العسكرية الليبية في تحقيق الاستقرار

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية اللجنة العسكرية الليبية ( خمسة + خمسة) بمقر الجامعة. وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أنه تم خلال الاجتماع اطلاع الأمين العام من أعضاء اللجنة، المشكلة من خمسة من العسكريين من الشرق الليبي وخمسة عسكريين من الغرب، على مجمل نشاطات اللجنة خلال الفترة الاخيرة، التي توجت بإقرار وتثبيت وقف اطلاق النار، وكذلك إقرار خطة عمل خلال الاجتماع الأخير بجنيف الشهر الماضي تقضي بسحب كافة المرتزقة والمقاتلين الاجانب والقوات الاجنبية من الأراضي الليبية .

وأضاف المصدر أن أعضاء اللجنة استعرضوا نتائج احتماعاتهم بالقاهرة والتي هدفت إلى اقرار البرنامج الزمني لتحقيق سحب الوجود العسكري الاجنبي بأسره والتفاصيل المتعلقة بتلك العملية التي تتم بالتشاور مع عدد من دول الجوار للجنوب الليبي كالسودان وتشاد والنيجر، كما تضمنت المداولات سبل حل المليشيات المسلحة وتوحيد المؤسسة الليبية .

وأوضح المصدر أن الأمين العام أكد في حديثه مع أعضاء اللجنة على الاهمية التي توليها الجامعة للشأن الليبي مثنياً على عمل اللجنة العسكرية وانجازاتها المتمثلة في وقف اطلاق النار والاتفاق على فتح الطريق الساحلي وكذلك خطة اخراج التواجد العسكري الاجنبي من ليبيا. وأشار إلى ان اخلاء الاراضي الليبية من التواجد العسكري الاجنبي يعد ضرورة حيوية لأمن ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها وكذلك أمن دول الجوار الاخري.

من جهة أخرى، أكد الأمين العام أهمية الالتزام باجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، مع توفير السبل الكفيلة بانجاحها، عبر وضع القواعد المنظمة والاليات التنفيذية، باعتبار ذلك بمثابة توطئة لتولي سلطة منتخبة بارادة الليبيين.

كما أكد أبو الغيط أن الجامعة العربية ستقدم كافة سبل الدعم السياسي والفني المطلوب للدولة الليبية خلال الفترة المقبلة سواء في المجالات المتعلقة بالانتخابات أو سرعة الارتقاء بالنواحي التنموية وتوحيد المؤسسات ودعم جهود الدولة الليبية في عبور تلك المرحلة الحساسة من تاريخها.